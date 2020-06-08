Почему у вас возникает раздражение в вагине: ТОП-5 неочевидных причин
Очень часто мы замечаем раздражение и неприятный зуд в области наших половых губ.
Тесное белье
Особенно это касается девушек, любящих стринги. Такой тип белья создает отличную среду для плохих бактерий и грибков. Как следствие, вы будете долго лечить молочницу и избавляться от возникшего раздражения на губах. Лучше приобрести хлопковое белье.
Эпиляция
Курение
Курение также пагубное влияет на интимное здоровье. Прежде всего оно способствует отмиранию полезных бактерий. Вместе с тем курение провоцирует снижение либидо и отсутствие смазки при возбуждении.
Контрацептивы
КОКи могут оказывать влияние и на ваш бактериальный фон вагины. Обычно это случается в том случае, когда их некорректно подбирают. Чтобы точно избавиться от любых неприятных побочных эффектов, принимайте гормональные контрацептивы исключительно по назначению врача.
Секс
Раздражение и зуд после секс вполне нормальное явление. Чаще всего это случается из-за того, что остатки спермы могут остаться на стенках вагины. Избавиться от этого просто: достаточно просто сходить в туалет.
Напомним,