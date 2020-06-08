Почему у вас возникает раздражение в вагине: ТОП-5 неочевидных причин

8 июня 2020 22:00 Антонина Старовойт
Почему у вас возникает раздражение в вагине: ТОП-5 неочевидных причин
Почему у вас возникает раздражение в вагине: ТОП-5 неочевидных причин
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Очень часто мы замечаем раздражение и неприятный зуд в области наших половых губ.

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Предлагаем вам обратить внимание на вероятные причины, чтобы избавиться от раздражения раз и навсегда. 

Тесное белье 

Особенно это касается девушек, любящих стринги. Такой тип белья создает отличную среду для плохих бактерий и грибков. Как следствие, вы будете долго лечить молочницу и избавляться от возникшего раздражения на губах. Лучше приобрести хлопковое белье. 

Эпиляция

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В случае, если у вас слишком нежная кожа, лучше перестать сбривать все волосы между ног. Вы можете отдать предпочтение лаконичной и минималистичной интимной стрижке в зоне промежности. А вот полное удаление волосков может привести к появлению вросших волосков. Если уж избавиться от них так сильно хочется, отдайте предпочтение восковой эпиляции. 

Курение

Курение также пагубное влияет на интимное здоровье. Прежде всего оно способствует отмиранию полезных бактерий. Вместе с тем курение провоцирует снижение либидо и отсутствие смазки при возбуждении. 

Контрацептивы 

КОКи могут оказывать влияние и на ваш бактериальный фон вагины. Обычно это случается в том случае, когда их некорректно подбирают. Чтобы точно избавиться от любых неприятных побочных эффектов, принимайте гормональные контрацептивы исключительно по назначению врача. 

Секс

Раздражение и зуд после секс вполне нормальное явление. Чаще всего это случается из-за того, что остатки спермы могут остаться на стенках вагины. Избавиться от этого просто: достаточно просто сходить в туалет.

Напомним, 

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