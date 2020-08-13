Как правильно заморозить грибы на зиму: ТОП-3 главных правила

13 августа 2020 11:24 Антонина Старовойт
Как правильно заморозить грибы на зиму: ТОП-3 главных правила
Как правильно заморозить грибы на зиму: ТОП-3 главных правила
pixabay.com

Грибы – лакомство многих. Особенно, зимой, когда хочется попробовать действительно что-то вкусное.

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Вы же не зря собирали или, на крайний случай, покупали их в магазине? Теперь нужно их правильно заготовить на зиму. Обязательно соблюдайте следующие правила. 

Чистые и свежие

Грибы в обязательном порядке должны быть чистыми и свежими, а также не сломанными. Это влияет на многое: и на внешний вид после разморозки, и на качество. Соответственно, грибы необходимо брать только свежие. А при чистке не сильно их мочить. 

Заморозка свежих грибов

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Свежие грибы заморозить легче всего. Для этого вам нужно после очистки сложить их в морозилку на ровную поверхность, а спустя пару часов поместить в отдельный контейнер. Лучше всего для такого дела взять боровики, опята либо шампиньоны. Гриб должен быть крепким, чтобы сохранить свою форму после разморозки. 

Правильная температура 

Лучше всего сохранять замороженные грибы на зиму при температуре -18 градусов. После их разморозки обратно класть грибы ни в коем случае нельзя. 

Напомним, 

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