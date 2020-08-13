Как правильно заморозить грибы на зиму: ТОП-3 главных правила
Грибы – лакомство многих. Особенно, зимой, когда хочется попробовать действительно что-то вкусное.
Чистые и свежие
Грибы в обязательном порядке должны быть чистыми и свежими, а также не сломанными. Это влияет на многое: и на внешний вид после разморозки, и на качество. Соответственно, грибы необходимо брать только свежие. А при чистке не сильно их мочить.
Заморозка свежих грибов
Правильная температура
Лучше всего сохранять замороженные грибы на зиму при температуре -18 градусов. После их разморозки обратно класть грибы ни в коем случае нельзя.
Напомним,