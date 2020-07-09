Какая страна внесла Украину в "зеленый список" для посещения своих территорий
9 июля 2020 17:00
Какая страна внесла Украину в "зеленый список" для посещения своих территорий
Все больше стран начинают входить в различные "зеленые списки" для посещения их территорий.
стран, которые допускаются к участию в международном авиасообщении. Ранее Украина значилась в "красном списке" для Черногории и туда можно было въехать туристу только по сделанному за 48 ПЦР-тесту. С недавнего времени государство разрешило Украине отменить эту необходимость. То есть, теперь для въезда в Черногорию не нужен отрицательный ПЦР тест. Страна приняла аналогичные с Албанией и Хорватией правила - прилет и прохождение паспортного контроля. По возвращению в Украину нужна 14-дневная обсервация или отрицательный результат ПЦР тестирования.
Напомним,
Также Черногория сняла дополнительные ограничения для ряда следующих стран:
- Все страны ЕС
- Алжир
- Андорра
- Австралия
- Багамские о-ва
- Барбадос
- Бруней
- Беларусь
- Фиджи
- Филиппины
- Грузия
- Индонезия
- Исландия
- Ямайка
- Япония
- Иордания
- Южная Корея
- Камбоджа
- Китай
- Коста Рика
- Куба
- Ливан
- Лихтенштейн
- Мадагаскар
- Малайзия
- Марокко
- Маврикий
- Монголия
- Мозамбик
- Никарагуа
- Норвегия
- Новая Зеландия
- Палестина
- Папуа — Новая Гвинея
- Парагвай
- Сейшельские острова
- Сенегал
- Швейцария
- Таджикистан
- Таиланд
- Турция
- Тринидад и Тобаго
- Тунис
- Уругвай
- Объединенные Арабские Эмираты
- Узбекистан
- Венесуэла
- Вьетнам
- Объединенное Королевство
- Замбия
Напомним,