Какая страна внесла Украину в "зеленый список" для посещения своих территорий

9 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Какая страна внесла Украину в
Какая страна внесла Украину в "зеленый список" для посещения своих территорий
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Все больше стран начинают входить в различные "зеленые списки" для посещения их территорий.

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"Зеленый список" - список стран, которые допускаются к участию в международном авиасообщении. Ранее Украина значилась в "красном списке" для Черногории и туда можно было въехать туристу только по сделанному за 48 ПЦР-тесту. С недавнего времени государство разрешило Украине отменить эту необходимость. То есть, теперь для въезда в Черногорию не нужен отрицательный ПЦР тест. Страна приняла аналогичные с Албанией и Хорватией правила - прилет и прохождение паспортного контроля. По возвращению в Украину нужна 14-дневная обсервация или отрицательный результат ПЦР тестирования.

Также Черногория сняла дополнительные ограничения для ряда следующих стран: 

  • Все страны ЕС
  • Алжир
  • Андорра
  • Австралия
  • Багамские о-ва
  • Барбадос
  • Бруней
  • Беларусь
  • Фиджи
  • Филиппины
  • Грузия
  • Индонезия
  • Исландия
  • Ямайка
  • Япония
  • Иордания
  • Южная Корея
  • Камбоджа
  • Китай
  • Коста Рика
  • Куба
  • Ливан
  • Лихтенштейн
  • Мадагаскар
  • Малайзия
  • Марокко
  • Маврикий
  • Монголия
  • Мозамбик
  • Никарагуа
  • Норвегия
  • Новая Зеландия
  • Палестина
  • Папуа — Новая Гвинея
  • Парагвай
  • Сейшельские острова
  • Сенегал
  • Швейцария
  • Таджикистан
  • Таиланд
  • Турция
  • Тринидад и Тобаго
  • Тунис
  • Уругвай
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Узбекистан
  • Венесуэла
  • Вьетнам
  • Объединенное Королевство
  • Замбия

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Ранее власти Украины заявили, что граждане страны могут летать в следущий ряд стран: Албания и США, Хорватия, Сербия и Польша (без дополнительных ограничений). В А также - в Турцию, Египет и Тунис с тестированием на месте прохождения паспортного контроля. 
Напомним, 

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