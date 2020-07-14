Какие новые ограничения ввели страны ЕС для украинцев
Новые и новые ограничения продолжают возникать в ситуации с международным авиасообщением Украины со странами ЕС.
По словам правительства страны, все страны будут разделены на три группы, которые будут формироваться в зависимости от уровня растпространения коронавируса - красную, желтую и зеленую. Так, граждани Венгрии, которые возвращаются из стран с высоким риском распространения инфекции (желтый и красный) должны будут пройти медосмотр и уйти на карантин. Вместе самоизоляции гражданин может предъявить два негативных теста, сделанных за последние пять дней.
Ранее к красной зоне, кроме Украины, отнесли такие страны, как:
- Молдова
- Белорусь
- Албания
- Босния и Герцеговина
- Косово
- Страны Азии, Африки и Южной Америки
Список планируют пересматривать каждую неделю.
Напомним,