Какие новые ограничения ввели страны ЕС для украинцев

14 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Какие новые ограничения ввели страны ЕС для украинцев
Какие новые ограничения ввели страны ЕС для украинцев
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Новые и новые ограничения продолжают возникать в ситуации с международным авиасообщением Украины со странами ЕС.

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Уже с 15 июля правительство Венгрии планирует внедрить еще более жесткие ограничения на въезд на территорию страны, чтобы предотврватить распространение COVIV-19. Теперь гражданам Украины, которая сейчас относится к "красной" зоне", во въезде на территорию Венгрии будет отказано. 

По словам правительства страны, все страны будут разделены на три группы, которые будут формироваться в зависимости от уровня растпространения коронавируса - красную, желтую и зеленую. Так, граждани Венгрии, которые возвращаются из стран с высоким риском распространения инфекции (желтый и красный) должны будут пройти медосмотр и уйти на карантин. Вместе самоизоляции гражданин может предъявить два негативных теста, сделанных за последние пять дней.

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То же самое будет касаться и иностранцев, которые прибывают из желтой зоны. А вот въезд граждан красной зоны будет запрещен.

Ранее к красной зоне, кроме Украины, отнесли такие страны, как: 

  • Молдова
  • Белорусь 
  • Албания
  • Босния и Герцеговина 
  • Косово 
  • Страны Азии, Африки и Южной Америки

Список планируют пересматривать каждую неделю. 

Напомним, 

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