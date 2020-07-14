Какие новые ограничения ввели страны ЕС для украинцев

Новые и новые ограничения продолжают возникать в ситуации с международным авиасообщением Украины со странами ЕС.

Уже с 15 июля правительство Венгрии планирует внедрить еще более жесткие ограничения на въезд на территорию страны , чтобы предотврватить распространение COVIV-19. Теперь гражданам Украины, которая сейчас относится к "красной" зоне", во въезде на территорию Венгрии будет отказано.

По словам правительства страны, все страны будут разделены на три группы, которые будут формироваться в зависимости от уровня растпространения коронавируса - красную, желтую и зеленую. Так, граждани Венгрии, которые возвращаются из стран с высоким риском распространения инфекции (желтый и красный) должны будут пройти медосмотр и уйти на карантин. Вместе самоизоляции гражданин может предъявить два негативных теста, сделанных за последние пять дней.

То же самое будет касаться и иностранцев, которые прибывают из желтой зоны. А вот въезд граждан красной зоны будет запрещен.

Ранее к красной зоне, кроме Украины, отнесли такие страны, как:

Молдова

Белорусь

Албания

Босния и Герцеговина

Косово

Страны Азии, Африки и Южной Америки

Список планируют пересматривать каждую неделю.

Напомним,