Как сэкономить деньги на летнем отдыхе: ТОП-4 главных лайфхака
Лето 2020 по всем фронтам выдается весьма нестандартным во многих смыслах.
Запланируйте отдых заранее
В идеале опытные путешественники советуют планировать отдых за пару месяцев до отъезда. Это поможет и подкопить денег, и составить наиболее оптимальный маршрут для путешествия. Кстати, ранее бронирование предусматривает еще и скидку до 50% на жилье.
Отличный день - воскресенье
Не отправляйтесь в сильно популярные места
Все знают об Одессе и Карпатах. Именно поэтому сумма проживания там подскочила до космических расценок. При чем, чаще всего это происходит очень необоснованно. А вот менее известные места могут привлечь туристов более приятными ценами. К примеру, если вы хотите на Черное либо Азовское моря, выбирайте между Грибовкой и Урзуфом, а не Одессой и Берлинском.
Покупайте еду на рынке
Конечно, если на нем соблюдают санитарные нормы. В морских городках спрос высокий на фрукты и овощи, поэтому есть высокий шанс купить более свежую и качественную пищу за менее высокую стоимость.
Напомним,