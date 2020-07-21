Как сэкономить деньги на летнем отдыхе: ТОП-4 главных лайфхака

Лето 2020 по всем фронтам выдается весьма нестандартным во многих смыслах.

Запланируйте отдых заранее

Хоть границы с некоторыми странами уже и открыты, однако далеко не все украинцы собирают чемоданы, чтобы отправиться в Турцию либо Египет. Это объясняется сразу двумя причинами: отсутствием финансов и страхом. Однако, сэкономить деньги для отдыха на территории Украины все же реально. Достаточно выполнять следующие инструкции.

В идеале опытные путешественники советуют планировать отдых за пару месяцев до отъезда. Это поможет и подкопить денег, и составить наиболее оптимальный маршрут для путешествия. Кстати, ранее бронирование предусматривает еще и скидку до 50% на жилье.

Отличный день - воскресенье

Не отправляйтесь в сильно популярные места

Если вы решили поехать даже в Сербию на выходные, выбирайте не пятницу, а воскресенье. Дело в том, что во многих (особенно, сетевых) отелях этот день обычно не очень загружен, поэтому снижают ценник также на 30% процентов. Согласитесь, неплохая экономия.

Все знают об Одессе и Карпатах. Именно поэтому сумма проживания там подскочила до космических расценок. При чем, чаще всего это происходит очень необоснованно. А вот менее известные места могут привлечь туристов более приятными ценами. К примеру, если вы хотите на Черное либо Азовское моря, выбирайте между Грибовкой и Урзуфом, а не Одессой и Берлинском.

Покупайте еду на рынке

Конечно, если на нем соблюдают санитарные нормы. В морских городках спрос высокий на фрукты и овощи, поэтому есть высокий шанс купить более свежую и качественную пищу за менее высокую стоимость.

Напомним,