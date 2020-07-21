Как сэкономить деньги на летнем отдыхе: ТОП-4 главных лайфхака

21 июля 2020 17:30 Антонина Старовойт
Как сэкономить деньги на летнем отдыхе: ТОП-4 главных лайфхака
Как сэкономить деньги на летнем отдыхе: ТОП-4 главных лайфхака
pixabay.com

Лето 2020 по всем фронтам выдается весьма нестандартным во многих смыслах.

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Хоть границы с некоторыми странами уже и открыты, однако далеко не все украинцы собирают чемоданы, чтобы отправиться в Турцию либо Египет. Это объясняется сразу двумя причинами: отсутствием финансов и страхом. Однако, сэкономить деньги для отдыха на территории Украины все же реально. Достаточно выполнять следующие инструкции. 

Запланируйте отдых заранее 

В идеале опытные путешественники советуют планировать отдых за пару месяцев до отъезда. Это поможет и подкопить денег, и составить наиболее оптимальный маршрут для путешествия. Кстати, ранее бронирование предусматривает еще и скидку до 50% на жилье. 

Отличный день - воскресенье 

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Если вы решили поехать даже в Сербию на выходные, выбирайте не пятницу, а воскресенье. Дело в том, что во многих (особенно, сетевых) отелях этот день обычно не очень загружен, поэтому снижают ценник также на 30% процентов. Согласитесь, неплохая экономия. 

Не отправляйтесь в сильно популярные места

Все знают об Одессе и Карпатах. Именно поэтому сумма проживания там подскочила до космических расценок. При чем, чаще всего это происходит очень необоснованно. А вот менее известные места могут привлечь туристов более приятными ценами. К примеру, если вы хотите на Черное либо Азовское моря, выбирайте между Грибовкой и Урзуфом, а не Одессой и Берлинском. 

Покупайте еду на рынке

Конечно, если на нем соблюдают санитарные нормы. В морских городках спрос высокий на фрукты и овощи, поэтому есть высокий шанс купить более свежую и качественную пищу за менее высокую стоимость. 

Напомним, 

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