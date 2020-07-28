Болгария упростила правила въезда для украинцев: что понадобится предъявить?
Граждане Украины могут пересечь границу Болгарии с негативным тестом на коронавирус.
- Тест должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну.
- Тест не нужен для туристов, имеющих гражданство ЕС или Великобритании.
Аналогичные правила уже вступили в силу для граждан Северной Македонии, Сербии, Черногории, Молдовы и Израиля.
Для Украины они начнут действовать с 30 июля.
Отметим, что говорить об открытии границ ЕС для Украины пока рано. Чтобы выйти из так называемой красной зоны, Украине необходимо удержаться как минимум 2 недели на показателях суточного прироста количества инфицированных на уровне 400-500 новых случаев.
Напомним,