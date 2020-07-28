Болгария упростила правила въезда для украинцев: что понадобится предъявить?

28 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Болгария упростила правила въезда для украинцев: что понадобится предъявить?
Болгария упростила правила въезда для украинцев: что понадобится предъявить?
pixabay.com

Граждане Украины могут пересечь границу Болгарии с негативным тестом на коронавирус.

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Правительство Болгарии разрешило украинцам въезд в страну при условии наличия негативного теста на COVID-19.

  • Тест должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну.  
  • Тест не нужен для туристов, имеющих гражданство ЕС или Великобритании.

Аналогичные правила уже вступили в силу для граждан Северной Македонии, Сербии, Черногории, Молдовы и Израиля.

Для Украины они начнут действовать с 30 июля.

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С 25 июля возобновляется прямое авиасообщение с Болгарией, рейсы запланированы из Киева и Львова. 

Отметим, что говорить об открытии границ ЕС для Украины пока рано. Чтобы выйти из так называемой красной зоны, Украине необходимо удержаться как минимум 2 недели на показателях суточного прироста количества инфицированных на уровне 400-500 новых случаев. 

Напомним,

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