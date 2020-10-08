Гиганты Амазонки переворачивают представление об истории человечества
Самая большая анаконда, о которой известно сегодня, имеет длину девять метров и живет в Нью-Йорке.
В 2016 году Национальный институт космических исследований Бразилии начал проект с лазерного сканирования Амазонии. Результаты шокировали исследователей. Оказывается, здесь растут деревья высотой более 80 метров. Чтобы увидеть великанов, экспедиторы преодолели 240 километров в глубину Амазонских лесов. Один из ученных залез на вершину дерева и вымерял высоту старым, но проверенным способом – с помощью веревки. Вершина дерева достигла 88 метра!
К слову, большинство из этих деревьев растут возле речки Яри и относятся к семейству бобовых.
«Дело в том, что в тропиках хватает влажности и солнца, но здесь страшный дефицит питательных элементов. Так вот, бобовые в этом плане имеют одно значительное преимущество. Один из этих элементов, а именно нитроген, они могут усваивать из атмосферного воздуха», – объясняет Евгений Дикий, кандидат биологических наук.
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