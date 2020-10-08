Гиганты Амазонки переворачивают представление об истории человечества

Эксклюзив 8 октября 2020 12:07 Александр Кива
Гиганты Амазонки переворачивают представление об истории человечества

Самая большая анаконда, о которой известно сегодня, имеет длину девять метров и живет в Нью-Йорке.

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По рассказам туристов, в джунглях можно встретить 20-метровых монстров этого вида. И это далеко не единственный гигант в этих местах. Какие еще открытия открытиялеса Амазонки, рассказали журналисты программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

В 2016 году Национальный институт космических исследований Бразилии начал проект с лазерного сканирования Амазонии. Результаты шокировали исследователей. Оказывается, здесь растут деревья высотой более 80 метров. Чтобы увидеть великанов, экспедиторы преодолели 240 километров в глубину Амазонских лесов. Один из ученных залез на вершину дерева и вымерял высоту старым, но проверенным способом – с помощью веревки. Вершина дерева достигла 88 метра!

К слову, большинство из этих деревьев растут возле речки Яри и относятся к семейству бобовых.

«Дело в том, что в тропиках хватает влажности и солнца, но здесь страшный дефицит питательных элементов. Так вот, бобовые в этом плане имеют одно значительное преимущество. Один из этих элементов, а именно нитроген, они могут усваивать из атмосферного воздуха», – объясняет Евгений Дикий, кандидат биологических наук.

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Но, кроме вполне реальных растений и животных, есть теория, что в местных джунглях когда-то существовала целая цивилизация великанов. Найденные останки напоминают человеческий скелет, но по размеру значительно больше.

Смотрите больше в сюжете «Затерянного мира» онлайн на канале 2+2:

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