Алена Шоптенко поделилась полезными советами для путешествия с детьми

12 августа 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алена Шоптенко поделилась полезными советами для путешествия с детьми
Хореограф Алена Шоптенко
пресс-служба Нового канала

На море с детьми – это всегда водоворот эмоций и хлопот. Подготовьтесь к поездке заранее. Тогда сможете ею насладиться сполна.

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За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) хореограф Алена Шоптенко рассказала, как впервые отдыхала с сыном на море. И поделилась полезными лайфхаками для путешествий с детьми.

Рада, что в этом году мой сын увидел море, – рассказала хореограф. – Считаю, что сейчас у него идеальный возраст для путешествий. Уже не надо брать много вещей по уходу и питанию. Поэтому делюсь лайфхаками, которые обязательно вам пригодятся во время отдыха с малышом.

Детские средства гигиены

Шампунь, мыло, крем, средства от загара. Кстати, чтобы все кремы и спреи заняли как можно меньше места в чемодане, я всегда их переливаю в меньшую тару. Ну и конечно, не забываете об антибактериальных средствах и антисептиках.

Хореограф Алена Шоптенко / пресс-служба Нового канала

Комбинезон

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Советую взять два комплекта для плавания. Я выбрала для сына закрытые комбинезоны. В них удобно плавать, а еще они защищают тело от солнца.

Головной убор

Довольна кепкой с широкими бортиками. Она полностью закрывает от солнца шею и плечи. Собственно, те места, которые быстро сгорают на солнце.

Напомним, 

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