Алена Шоптенко поделилась полезными советами для путешествия с детьми
На море с детьми – это всегда водоворот эмоций и хлопот. Подготовьтесь к поездке заранее. Тогда сможете ею насладиться сполна.
Рада, что в этом году мой сын увидел море, – рассказала хореограф. – Считаю, что сейчас у него идеальный возраст для путешествий. Уже не надо брать много вещей по уходу и питанию. Поэтому делюсь лайфхаками, которые обязательно вам пригодятся во время отдыха с малышом.
Детские средства гигиены
Шампунь, мыло, крем, средства от загара. Кстати, чтобы все кремы и спреи заняли как можно меньше места в чемодане, я всегда их переливаю в меньшую тару. Ну и конечно, не забываете об антибактериальных средствах и антисептиках.
Комбинезон
Головной убор
Довольна кепкой с широкими бортиками. Она полностью закрывает от солнца шею и плечи. Собственно, те места, которые быстро сгорают на солнце.
Напомним,