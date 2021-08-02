Иду на грозу! Как погодные аномалии влияют на нас

Иду на грозу! Как погодные аномалии влияют на нас

Нынешнее лето богато погодными сюрпризами – аномальная жара сменяется похолоданием, налетают грозы с порывистым ветром. Многим людям такие перепады даются тяжело. Как небесная канцелярия влияет на наше самочувствие.

Еще полвека назад такого диагноза, как «метеозависимость», не существовало. Но опытные врачи знали, что в период низкого атмосферного давления может ухудшаться самочувствие у только что прооперированных больных, а во время яркого солнца стоит ждать наплыва людей с психическими проблемами.

Многие специалисты считают, что как минимум в половине случаев метеозависимость – результат метеоневроза: например, человек, слышавший что-то про магнитные бури, начинает себя накручивать, прочитав очередной прогноз. Но нельзя отрицать, что число людей, действительно зависящих от погоды, все увеличивается. Главная причина – слабая способность организма адаптироваться к нагрузкам, а ускорение ритма жизни, социальная нестабильность и хронические заболевания (особенно атеросклероз и нарушения обмена веществ) только ухудшают положение дел. Люди с разными недугами по-разному реагируют на перемены погоды.

Высокое атмосферное давление

Когда стрелка барометра пересекает отметку 755 мм ртутного столба, это сразу чувствуют астматики – им начинает резко не хватать кислорода. Страдают и сердечники, особенно с диагнозом «стенокардия». А вот гипотоники и гипертоники повышенное атмосферное давление переносят неплохо. Но только в том случае, если оно достигло своих показателей постепенно, а не подскочило на 20 мм в течение нескольких часов. И главное – не стало потом резко падать…

Как справляться. Во-первых, нужно постараться избегать физической активности – спорт требует большой кислородной подпитки. Во-вторых, доступными способом расширять сосуды и разжижать кровь – с помощью медикаментов, горячего черного чая или, если нет противопоказаний, порции коньяка или красного вина.

Низкое атмосферное давление

Атмосферное давление ниже 748 мм ртутного столба несет с собой значительно больше проблем. Гипотоникам становится совсем худо – их тянет в сон, тошнит, кружится голова. Гипертоникам не намного лучше – начинает стучать в висках, усиливается головная боль, возможна ломота суставов. Страдают и больные с нарушениями сердечного ритма – тахикардией, брадикардией, аритмией. Однако главная проблема низкого атмосферного давления – резкое ухудшение самочувствия у людей со склонностью к депрессиям и суициду.

Как справляться. Нейтрализовать воздействие низкого давления проще, чем высокого. Надо просто обеспечить себе приток свежего воздуха (если нет сил гулять, хотя бы откройте окно) и продолжительный сон, причем желательно еще и дневной. Идеальное время для сиесты летом – между 14.00 и 16.00.

Грозовой фронт

Это, пожалуй, самое неприятное погодное явление с точки зрения самочувствия. На аномальное электромагнитное поле, которое всегда предшествует грозе, кора надпочечников реагирует как на тяжелейший стресс. У людей с нестабильной психикой это может спровоцировать проявления психоза. Тяжело накануне грозы и дамам климактерического возраста – их изнуряют «приливы», потливость и истерическое настроение. Кроме того, большинство случаев инфарктов и инсультов (около 70 %) случается именно во время резких изменений электромагнитного поля.

Как справляться. Избежать воздействия грозы практически нереально. Ослабить напряжение можно только… спрятавшись под землей. Так что, если у вас поблизости есть подходящий подземный ресторан, кафе, клуб, салон или торговый центр, – добро пожаловать!

Жара

Сильная жара часто становится причиной снижения артериального давления, ухудшения кровоснабжения многих органов, психической подавленности. Принято считать, что среднестатистический украинец начинает ощущать дискомфорт, если температура воздуха превышает 28 °С, а относительная влажность – 80%. Хуже всего при высокой температуре воздуха чувствуют себя люди с аутоиммунными заболеваниями, нарушением обмена веществ, а также перенесшие сильную черепно-мозговую травму.

Как справляться. Победить жару можно двумя способами. Первый – пить много воды, желательно, смешанной со свежевыжатым гранатовым или лимонным соком. Второй – как можно чаще принимать прохладный (ни в коем случае не ледяной!) душ. Эта процедура активизирует нервные рецепторы кожи, отвечающие за терморегуляцию.

Текст: Юлия Гончарова / журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Универсальные средства для улучшения самочувствия в непогоду: гипотоникам – шоколадка или кусочек селедки, гипертоникам – холодный каркаде и отвар крапивы