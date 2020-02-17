ТОП-5 необычных способов меньше есть
Не можете пройти мимо аппетитного тортика?
желания и вкусовые предпочтения.
Ешьте из посуды холодных оттенков
Согласно психологии, теплые оттенки пробуждают аппетит. А холодные (синий, черный и фиолетовый) вместе с белым наоборот его подавляют.
Не ешьте обезжиренные продукты
Ешьте в мужской компании
Так уж устроена женская психология, что девушки едят намного меньше в мужском компании. Особенно если в ней присутствует парень, который ей симпатичен. Только учтите: если вы ужинаете в кафе, а дома вас ждет тортик, то риск ночного поедания невероятно велик.
Спорт
Хотите есть - займитесь аэробикой. Кардионагрузки существенно снижают аппетит, а еще повышают настроение и способствуют похудению. Чем не идеальное сочетание 3 в 1?
Ешьте белок
Суточная норма белков для человека - 90 граммов. Распределите его на 4−5 приемов пищи, и вы будете чувствовать себя сытой, даже если перекус был чисто символическим.
Напомним,
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