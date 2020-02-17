ТОП-5 необычных способов меньше есть

Не можете пройти мимо аппетитного тортика?

Тогда мы точно знаем, как умерить ваши желания и вкусовые предпочтения.

Ешьте из посуды холодных оттенков

Согласно психологии, теплые оттенки пробуждают аппетит. А холодные (синий, черный и фиолетовый) вместе с белым наоборот его подавляют.

Не ешьте обезжиренные продукты

Наш мозг устроен так, что думает о меньшей калорийности обезжиренных продуктов и, соответственно, большей возможности съесть больший объем. Кстати, хоть жиров таких продуктах действительно и нет, но зато они насыщены легкими углеводами.

Ешьте в мужской компании

Так уж устроена женская психология, что девушки едят намного меньше в мужском компании. Особенно если в ней присутствует парень, который ей симпатичен. Только учтите: если вы ужинаете в кафе, а дома вас ждет тортик, то риск ночного поедания невероятно велик.

Спорт

Хотите есть - займитесь аэробикой. Кардионагрузки существенно снижают аппетит, а еще повышают настроение и способствуют похудению. Чем не идеальное сочетание 3 в 1?

Ешьте белок

Суточная норма белков для человека - 90 граммов. Распределите его на 4−5 приемов пищи, и вы будете чувствовать себя сытой, даже если перекус был чисто символическим.

Напомним,