ТОП-5 необычных способов меньше есть

17 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 необычных способов меньше есть
ТОП-5 необычных способ меньше есть
pixabay.com

Не можете пройти мимо аппетитного тортика?

 

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Тогда мы точно знаем, как умерить ваши желания и вкусовые предпочтения. 

Ешьте из посуды холодных оттенков 

Согласно психологии, теплые оттенки пробуждают аппетит. А холодные (синий, черный и фиолетовый) вместе с белым наоборот его подавляют. 

Не ешьте обезжиренные продукты 

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Наш мозг устроен так, что думает о меньшей калорийности обезжиренных продуктов и, соответственно, большей возможности съесть больший объем. Кстати, хоть жиров таких продуктах действительно и нет, но зато они насыщены легкими углеводами. 

Ешьте в мужской компании

Так уж устроена женская психология, что девушки едят намного меньше в мужском компании. Особенно если в ней присутствует парень, который ей симпатичен. Только учтите: если вы ужинаете в кафе, а дома вас ждет тортик, то риск ночного поедания невероятно велик. 

Спорт

Хотите есть - займитесь аэробикой. Кардионагрузки существенно снижают аппетит, а еще повышают настроение и способствуют похудению. Чем не идеальное сочетание 3 в 1?

Ешьте белок 

Суточная норма белков для человека - 90 граммов. Распределите его на 4−5 приемов пищи, и вы будете чувствовать себя сытой, даже если перекус был чисто символическим.

Напомним, 

 

 

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