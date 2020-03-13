Медики рассказали, почему нельзя спать в нижнем белье

13 марта 2020 21:30 Алла Лысак
Медики рассказали, почему нельзя спать в нижнем белье
Медики рассказали, почему нельзя спать в нижнем белье
pixabay.com

Большинство людей предпочитают спать в нижнем белье или пижаме, однако врачи уверяют, что такие привычки негативно влияют на здоровье.

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Врачи рекомендуют как женщинам, так и мужчинам спать ночью без одежды. 

Дело в том, что белье создает благоприятные условия для размножения бактерий в районе гениталий, у представителей прекрасной половины человечества из-за этого существенно возрастают риски развития хронических половых инфекций.

Если у вас уже диагностировали вагинальные дрожжевые инфекции, хронический вульвит или вагинит, то сон без нижнего белья поможет убрать многие неприятные симптомы надолго.
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Особенно сильно медики протестуют против сна в стрингах. Тонкие полоски ткани могут раздражать слизистую и провоцировать воспаления, да и высок риск занести кишечные бактерии в вагину, что спровоцирует проблемы. 

Что касается мужчин, то им тоже следует отказаться от белья, иначе возрастают риски поплатиться своей фертильностью. Перегревание в районе гениталий, которое наблюдается ночью, приводит к ухудшению качества спермы в перспективе. Будьте здоровы!

Напомним,

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