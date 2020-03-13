Медики рассказали, почему нельзя спать в нижнем белье
Большинство людей предпочитают спать в нижнем белье или пижаме, однако врачи уверяют, что такие привычки негативно влияют на здоровье.
Дело в том, что белье создает благоприятные условия для размножения бактерий в районе гениталий, у представителей прекрасной половины человечества из-за этого существенно возрастают риски развития хронических половых инфекций.
Если у вас уже диагностировали вагинальные дрожжевые инфекции, хронический вульвит или вагинит, то сон без нижнего белья поможет убрать многие неприятные симптомы надолго.
Что касается мужчин, то им тоже следует отказаться от белья, иначе возрастают риски поплатиться своей фертильностью. Перегревание в районе гениталий, которое наблюдается ночью, приводит к ухудшению качества спермы в перспективе. Будьте здоровы!
Напомним,