Медики рассказали, почему нельзя спать в нижнем белье

Медики рассказали, почему нельзя спать в нижнем белье

Большинство людей предпочитают спать в нижнем белье или пижаме, однако врачи уверяют, что такие привычки негативно влияют на здоровье.

Врачи рекомендуют как женщинам, так и мужчинам спать ночью без одежды.

Дело в том, что белье создает благоприятные условия для размножения бактерий в районе гениталий, у представителей прекрасной половины человечества из-за этого существенно возрастают риски развития хронических половых инфекций.

Если у вас уже диагностировали вагинальные дрожжевые инфекции, хронический вульвит или вагинит, то сон без нижнего белья поможет убрать многие неприятные симптомы надолго.

Особенно сильно медики протестуют против сна в стрингах. Тонкие полоски ткани могут раздражать слизистую и провоцировать воспаления, да и высок риск занести кишечные бактерии в вагину, что спровоцирует проблемы.

Что касается мужчин, то им тоже следует отказаться от белья, иначе возрастают риски поплатиться своей фертильностью. Перегревание в районе гениталий, которое наблюдается ночью, приводит к ухудшению качества спермы в перспективе. Будьте здоровы!

Напомним,