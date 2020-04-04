Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных симптома
Коронавирус больше не заключается в одном кашле. Это вполне более распространенный симптоматический случай.
Диарея
Резкие изменения в вашем пищеварении могут указывать на инфекционное заражение. В ходе нескольких исследований было определено, что пациенты с COVID-19 могут страдать от диареи или тошноты. Сопутствуют им и более привычные симптомы заболевания: затрудненное дыхание, лихорадка и кашель. Однако, не исключено, что первым звоночком может стать именно диарея.
Переутомляемость
Сильная головная боль
С таких симптомов вирус так же может ворваться в ваш организм, уничтожая ваш иммунитет. Обратите внимание на характер головной боли. Если она началась резко и продолжается уже не один день, а вместе к ней прибавились и усталость, и общее недомогание, рекомендуем обратиться к семейному врачу.
Напомним,