Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных симптома

Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных симптома

Коронавирус больше не заключается в одном кашле. Это вполне более распространенный симптоматический случай.

Диарея

О нем пришло время рассказать прямо сейчас.

Резкие изменения в вашем пищеварении могут указывать на инфекционное заражение. В ходе нескольких исследований было определено, что пациенты с COVID-19 могут страдать от диареи или тошноты. Сопутствуют им и более привычные симптомы заболевания: затрудненное дыхание, лихорадка и кашель. Однако, не исключено, что первым звоночком может стать именно диарея.

Переутомляемость

Сильная головная боль

В некоторых случаях зараженные COVID-19 могут чувствовать недомогание, усталость или истощение. Чаще всего вместе с этим симптомом вы можете встретить и кашель, и слегка повышенную температуру. Главное не перепутать психосоматику и реальное заболевание, поскольку сейчас на фоне стресса наш организм может симулировать подобные симптомы.

С таких симптомов вирус так же может ворваться в ваш организм, уничтожая ваш иммунитет. Обратите внимание на характер головной боли. Если она началась резко и продолжается уже не один день, а вместе к ней прибавились и усталость, и общее недомогание, рекомендуем обратиться к семейному врачу.

Напомним,