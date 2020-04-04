Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных симптома

4 апреля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных симптома
Чего вы не знаете о симптомах Covid-19: ТОП-3 неочевидных симптома
pixabay.com

Коронавирус больше не заключается в одном кашле. Это вполне более распространенный симптоматический случай.

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О нем пришло время рассказать прямо сейчас. 

Диарея

Резкие изменения в вашем пищеварении могут указывать на инфекционное заражение. В ходе нескольких исследований было определено, что пациенты с COVID-19 могут страдать от диареи или тошноты. Сопутствуют им и более привычные симптомы заболевания: затрудненное дыхание, лихорадка и кашель. Однако, не исключено, что первым звоночком может стать именно диарея. 

Переутомляемость

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В некоторых случаях зараженные COVID-19 могут чувствовать недомогание, усталость или истощение. Чаще всего вместе с этим симптомом вы можете встретить и кашель, и слегка повышенную температуру. Главное не перепутать психосоматику и реальное заболевание, поскольку сейчас на фоне стресса наш организм может симулировать подобные симптомы. 

Сильная головная боль 

С таких симптомов вирус так же может ворваться в ваш организм, уничтожая ваш иммунитет. Обратите внимание на характер головной боли. Если она началась резко и продолжается уже не один день, а вместе к ней прибавились и усталость, и общее недомогание, рекомендуем обратиться к семейному врачу.

Напомним, 

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