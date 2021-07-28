Вредные советы, которые нам дают в рекламе: так вы никогда не похудеете
Рассказываем о диетах и способах похудеть, которые только вредят нашему здоровью.
А что говорят медики?
А диеты, которые предписывают нам отказаться от жирных продуктов (совсем) тоже особенно делу не помогают. Дело в том, что жиры необходимы организму, как и углеводы с белками. Главное, во время диеты соблюдать баланс БЖУ, тогда и вес будет уходить, и сердце не пострадает.
Не стоит увлекаться тренировками с фитнес-браслетом, отмечают ученые из Великобритании.
Еще в 2017 году они провели исследование о том, как браслеты влияют на эффективность диеты. Думаете, помогают? Оказалось, наоборот, в целом участники эксперимента с браслетами тратили меньше калорий, чем люди, которые не следили за количеством потраченной энергии. А первые, кроме того, часто еще и вознаграждали себя за успехи чем-то вкусным и запретным.
Напомним,