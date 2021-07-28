Вредные советы, которые нам дают в рекламе: так вы никогда не похудеете

Вредные советы, которые нам дают: так вы никогда не похудеете

Рассказываем о диетах и способах похудеть, которые только вредят нашему здоровью.

Наверняка, вы слышали о многочисленных. Стараниями маркетологов и рекламщиков многие действительно начали думать, что именно в глютене кроются все проблемы питания.

А что говорят медики?

Они настоятельно рекомендуют не сидеть на безглютеновых диетах, потому что таким образом можно заработать чувствительность к этому веществу, а также переборщить с сахаром, ведь часто продукты, рекомендуемся к употреблению во время этой диеты, насыщенны глюкозой или ее заменителями.

А диеты, которые предписывают нам отказаться от жирных продуктов (совсем) тоже особенно делу не помогают. Дело в том, что жиры необходимы организму, как и углеводы с белками. Главное, во время диеты соблюдать баланс БЖУ, тогда и вес будет уходить, и сердце не пострадает.

Не стоит увлекаться тренировками с фитнес-браслетом, отмечают ученые из Великобритании.

Еще в 2017 году они провели исследование о том, как браслеты влияют на эффективность диеты. Думаете, помогают? Оказалось, наоборот, в целом участники эксперимента с браслетами тратили меньше калорий, чем люди, которые не следили за количеством потраченной энергии. А первые, кроме того, часто еще и вознаграждали себя за успехи чем-то вкусным и запретным.

Наконец, еще раз повторим, что, они избавляют женщину от влаги и мышечной ткани, а не жира. Из-за этого килограммы так быстро возвращаются, закончив диету, вы начинаете больше есть, больше пить воды, и оказывается, что от жира вы вообще не избавились.

Напомним,