Сахарное лицо: ТОП-5 признаков, что вы едите слишком много сладкого

2 сентября 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Сахарное лицо: ТОП-5 признаков, что вы едите слишком много сладкого
Сахарное лицо: ТОП-5 признаков, что вы едите слишком много сладкого
pixabay.com

Как избыток сахара в рационе отражается на нашем лице?

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Сахар является провокатором, он влияет на появление морщин, прыщей и отеков. Сахарное лицо — это не миф, дерматолог заметит признаки избытка потребления сахара сразу же, отмечает врач-косметолог Нигма Талиб. 

Если ваш организм уже не в состоянии справиться с сахаром, он сигнализирует о проблеме. Вы можете заметить усталость на лице, пигментацию, периодические высыпания на коже, происходящие в одних и тех же местах. 

ТОП-5 признаков сахарного лица 

1. Верхние веки нависают.

2. На лбу появились горизонтальные морщины.

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3. Под глазами у вас мешки или синяки.

4. Прыщи локализуются на подбородке, на лбу или крыльях носа.

5. Цвет лица становится тусклым. 

Чтобы проверить, как сильно сладкое влияет на ваше лицо, проведите эксперимент и откажитесь от сахара хотя бы на две недели. 

Напомним,

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здоровье здоровье и красота десерт сахар

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