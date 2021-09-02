Сахарное лицо: ТОП-5 признаков, что вы едите слишком много сладкого

Сахарное лицо: ТОП-5 признаков, что вы едите слишком много сладкого

Как избыток сахара в рационе отражается на нашем лице?

Сахар является провокатором, он влияет на появление морщин, прыщей и отеков . Сахарное лицо — это не миф, дерматолог заметит признаки избытка потребления сахара сразу же, отмечает врач-косметолог Нигма Талиб.

Если ваш организм уже не в состоянии справиться с сахаром, он сигнализирует о проблеме. Вы можете заметить усталость на лице, пигментацию, периодические высыпания на коже, происходящие в одних и тех же местах.

ТОП-5 признаков сахарного лица

1. Верхние веки нависают.

2. На лбу появились горизонтальные морщины.

3. Под глазами у вас мешки или синяки.

4. Прыщи локализуются на подбородке, на лбу или крыльях носа.

5. Цвет лица становится тусклым.

Чтобы проверить, как сильно сладкое влияет на ваше лицо, проведите эксперимент и откажитесь от сахара хотя бы на две недели.

Напомним,