Сахарное лицо: ТОП-5 признаков, что вы едите слишком много сладкого
Как избыток сахара в рационе отражается на нашем лице?
Если ваш организм уже не в состоянии справиться с сахаром, он сигнализирует о проблеме. Вы можете заметить усталость на лице, пигментацию, периодические высыпания на коже, происходящие в одних и тех же местах.
ТОП-5 признаков сахарного лица
1. Верхние веки нависают.
2. На лбу появились горизонтальные морщины.
4. Прыщи локализуются на подбородке, на лбу или крыльях носа.
5. Цвет лица становится тусклым.
Чтобы проверить, как сильно сладкое влияет на ваше лицо, проведите эксперимент и откажитесь от сахара хотя бы на две недели.
Напомним,