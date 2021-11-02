Что такое менопауза?

В обиходе под словом «менопауза» женщины обычно подразумевают климакс – прекращение менструаций и невозможность забеременеть.

Это состояние в организме женщины естественным путем обычно не наступает внезапно, поэтому правильнее использовать термин «менопаузальный переход». Он может длиться 5–10 лет, при этом будет постепенно снижаться синтез женских половых гормонов, что может сопровождаться целым рядом неприятных симптомов.

Первые признаки менопаузы

В самом начале менопаузального перехода происходящие с ними изменения женщины обычно списывают на усталость, стрессы, высокую загруженность на работе и дома. Первые нарушения цикла женщина может и не заметить (не ведет календарь), а первые приливы (неожиданные резкие кратковременные ощущения жара в лице и теле, которые могут сопровождаться усилением потоотделения) женщины зачастую путают с сердечными приступами/скачком давления.

На самом же деле это одни из первых признаков менопаузы, которые могут возникают лет в 40–45. Первые признаки менопаузы:

повышенная утомляемость

раздражительность/эмоциональная нестабильность

незначительные нарушения цикла, когда месячные начинаются чуть раньше или позже, чем обычно.

Такие неявные симптомы приближающегося климакса важно правильно идентифицировать и не пропустить.

Когда начинается климакс?

Ответ на этот вопрос для каждой женщины индивидуален. Есть случаи раннего климакса, когда уже в 40 лет функция яичников прекращается, а у некоторых и в 50 цикл остается неизменным. В среднем же после 40 лет яичники женщин начинают продуцировать меньше эстрогенов. Из-за этого примерно в 48–50 лет менструации становятся нерегулярными и более скудными, например, один месяц есть, потом 2 месяца нет, потом снова 2–3 месяца есть и т.д. В некоторых случаях, наоборот, менструации становятся более интенсивными и обильными, с выделением кровяных сгустков. Но постепенно в организме истощается запас фолликулов для созревания яйцеклеток. Где-то к 51–53 годам менструации вовсе прекращаются.

Правда, в последнее время отмечается тенденция к тому, что климакс «молодеет» – все чаще он наступает у женщин, которым немного за 40 лет. Ранняя менопауза может быть связана с хроническими воспалительными гинекологическими заболеваниями, нарушениями в работе щитовидной железы, диабетом, курением, наследственностью и пр.

Симптомы при климаксе

Климакс у каждой женщины имеет свои особенности. Некоторые почти не ощущают его приближения, а у некоторых, напротив, симптомы настолько выраженные, что нарушается повседневная активность. Сколько длится переход к менопаузе, столько и могут наблюдаться разнообразные симптомы разной степени интенсивности. Если они довольно сильные, то речь идет о том, что врачи называют климактерическим синдромом. Итак, на что может жаловаться женщина при переходе к менопаузе:

приливы жара к лицу и телу, покраснение лица, потливость, сердцебиение, головная боль, головокружение, скачки артериального давления;

повышенная утомляемость

эмоциональная нестабильность: раздражительность, конфликтность, плаксивость, тревожность, подавленность, ипохондрия, бессонница;

нарушение цикла, маточные кровотечения

зуд и сухость влагалища, боль во время полового акта, снижение либидо, цистит, недержание мочи;

сухость кожи, появление морщин, ломкость ногтей, поредение волос;

набор лишних килограммов буквально из ничего, а в дальнейшем – остеопороз (хрупкость костей), атеросклероз (сужение сосудов из-за холестериновых бляшек) и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Как помочь женщине в период перехода к менопаузе

При климаксе, вернее при климактерическом синдроме, который у многих женщин сопровождает переход к менопаузе, применяют препараты разных классов: успокоительные (седативные), обезболивающие (анальгетики), снотворные, нормализующие артериальное давление и др. Однако поскольку все симптомы связаны со снижением синтеза эстрогенов, основа лечения при менопаузе – гормональные препараты. Такие лекарственные средства имеют строгие показания к применению и противопоказания, их может назначить только гинеколог-эндокринолог.

Можно ли обойтись без приема гормонов?

В любом случае можно начать прием негормональных средств при климаксе, которые содержат полный комплекс витаминов и минералов для поддержки нормального физического и психологического состояния женщины и дополнительно – фитоэстрогены (растительные экстракты), которые способствуют уменьшению приливов. Так, экстракт сои в составе Менопейс Ориджинал и Менопейс Плюс богат изофлавонами, которые усиливают синтез и активность собственных эстрогенов в яичниках и жировой ткани. Эстрогенное действие сои мягче и слабее, чем синтетических препаратов, поэтому Менопейс Ориджинал и Менопейс Плюс не дают присущих им побочных эффектов.

Если количество приливов у женщины за сутки не превышает 10 и они умеренные, то вполне достаточно может быть приема Менопейс Ориджинал с бором и фитоэстрогенами. В случае наличия более 10 приливов в день, которые порой заметны даже окружающим, стоит принимать Менопейс Плюс, формула которого усилена растительными экстрактами с эстрогеноподобными свойствами. Если же среди симптомов перехода к менопаузе самый большой дискомфорт создают проблемы со сном, можно применять Менопейс Найт с триптофаном, экстрактом ромашки и хмеля.

Профилактика климактерических нарушений

Если женщина полагает, что у нее начинается переход к климаксу, первым делом нужно обратиться к врачу. Проведение лабораторных анализов в этом случае не является обязательным – диагноз ставится на основе характерных жалоб, осмотра и обследования. Тест на менопаузу, т.е. определение в крови количества ряда гормонов (фоликулостимулирующего, лютеинизирующего, эстрадиола, прогестерона и др.) может потребоваться, если женщине всего около 40 лет, и независимо от возраста при длительном и крайне тяжелом климактерическом синдроме.

Лучше всего не ждать появления приливов и других проявлений климакса, а просто после 40 лет начинать принимать поливитаминный комплекс с бором и фитоэстрогенами Менопейс Ориджинал, чтобы поддержать выработку собственных эстрогенов и отсрочить менопаузу. Это поможет сгладить, уменьшить возникающие нарушения гормонального баланса, соответственно, менопаузальный переход пройдет гораздо легче, и женщина будет чувствовать себя нормально и жить полноценной жизнью.

Що таке менопауза?

У побуті під словом «менопауза» жінки зазвичай мають на увазі клімакс – припинення менструацій і неможливість завагітніти. Цей стан в організмі жінки природним шляхом зазвичай не настає раптово, тому правильніше використовувати термін «менопаузальний перехід». Він може тривати 5–10 років, при цьому буде поступово знижуватися синтез жіночих статевих гормонів, що може супроводжуватися цілим рядом неприємних симптомів.

Перші ознаки менопаузи

На самому початку менопаузального переходу зміни, які відбуваються з ними, жінки зазвичай списують на втому, стреси, високу завантаженість на роботі і вдома. Перші порушення циклу жінка може і не помітити (не веде календар менструацій), а перші припливи (несподіване різке короткочасне відчуття жару в обличчі й тілі, яке може супроводжуватися посиленням потовиділення) жінки часто плутають із серцевими нападами/стрибками тиску.

Насправді це одні з перших ознак менопаузи, які можуть виникати років у 40–45. Перші ознаки менопаузи:

• підвищена стомлюваність;

• дратівливість/емоційна нестабільність;

• незначні порушення циклу, коли місячні починаються трохи раніше або пізніше, ніж зазвичай.

Такі неявні симптоми наближення клімаксу важливо правильно ідентифікувати і не проґавити.

Коли починається клімакс?

Відповідь на це запитання для кожної жінки індивідуальна. Є випадки раннього клімаксу, коли вже в 40 років функція яєчників припиняється, а у деяких і в 50 цикл залишається незмінним. Однак найчастіше після 40 років яєчники жінок починають продукувати менше естрогенів. Через це приблизно в 48–50 років менструації стають нерегулярними і менш інтенсивними, наприклад, один місяць є, потім 2 місяці немає, потім знову 2–3 місяці є. У деяких випадках, навпаки, крововтрати під час менструації збільшуються, відбувається виділення кров'яних згустків. Але поступово в організмі виснажується запас фолікулів для дозрівання яйцеклітин. Десь до 51–53 років менструації зовсім припиняються.

Правда, останнім часом є тенденція до того, що клімакс «молодшає» – дедалі частіше він настає у жінок, яким трохи за 40 років. Рання менопауза може бути пов'язана з хронічними запальними гінекологічними захворюваннями, порушеннями в роботі щитоподібної залози, діабетом, палінням, спадковістю тощо.

Симптоми при клімаксі

Клімакс у кожної жінки має свої особливості. Деякі майже не відчувають його наближення, а у деяких, навпаки, симптоми настільки виражені, що порушується повсякденна активність. Скільки триває перехід до менопаузи, стільки і можуть спостерігатися різноманітні симптоми різного ступеня інтенсивності. Якщо вони досить виражені, то йдеться про те, що лікарі називають клімактеричним синдромом. Отже, на що може скаржитися жінка при переході до менопаузи:

• припливи жару до обличчя і тіла, почервоніння обличчя, пітливість, серцебиття, головний біль, запаморочення, стрибки артеріального тиску;

• підвищена стомлюваність;

• емоційна нестабільність: дратівливість, конфліктність, плаксивість, тривожність, пригнічення, іпохондрія, безсоння;

• порушення циклу, маткові кровотечі;

• свербіж і сухість піхви, біль під час статевого акту, зниження лібідо, цистит, нетримання сечі;

• сухість шкіри, поява зморшок, ламкість нігтів, порідіння волосся;

• набір зайвих кілограмів буквально з нічого, а в подальшому – остеопороз (крихкість кісток), атеросклероз (звуження судин через холестеринові бляшки) та інші серцево-судинні захворювання.

Як допомогти жінці в період переходу до менопаузи

При клімаксі, точніше при клімактеричному синдромі, який у багатьох жінок супроводжує перехід до менопаузи, застосовують препарати різних класів: заспокійливі (седативні), знеболювальні (анальгетики), снодійні, засоби, які нормалізують артеріальний тиск тощо. Однак оскільки всі симптоми пов'язані зі зниженням синтезу естрогенів, основа лікування при менопаузі – гормональні препарати. Такі лікарські засоби мають суворі показання до застосування та протипоказання, їх може призначити тільки гінеколог-ендокринолог.

Чи можна обійтися без прийому гормонів?

У будь-якому випадку при клімаксі можна розпочати прийом негормональних засобів, які містять повний комплекс вітамінів і мінералів для підтримки нормального фізичного і психологічного стану жінки і додатково – фітоестрогени (рослинні екстракти), які сприяють зменшенню припливів. Так, екстракт сої в складі Менопейс Оріджинал і Менопейс Плюс багатий на ізофлавони, які посилюють синтез і активність власних естрогенів у яєчниках і жировій тканині. Естрогенна дія сої м'якша і слабкіша, ніж дія синтетичних препаратів, тому Менопейс Оріджинал і Менопейс Плюс не спричиняють властивих їм побічних ефектів.

Якщо кількість припливів у жінки за добу не перевищує 10 і вони помірні, то цілком достатньо може бути прийому Менопейс Оріджинал з бором і фітоестрогенами. У разі наявності більш як 10 приливів на день, які часом помітні навіть людям довкола, варто приймати Менопейс Плюс, формула якого посилена рослинними екстрактами з естрогеноподібними властивостями. Якщо ж серед симптомів переходу до менопаузи найбільший дискомфорт створюють проблеми зі сном, можна застосовувати Менопейс Найт з триптофаном, екстрактами ромашки і хмелю.

Профілактика клімактеричних порушень

Якщо жінка вважає, що у неї починається перехід до клімаксу, насамперед потрібно звернутися до лікаря. Проведення лабораторних аналізів у цьому випадку не є обов'язковим – діагноз ставиться на підставі характерних скарг, огляду і обстеження. Тест на менопаузу, тобто визначення в крові кількості низки гормонів (фолікулостимулюючого, лютеїнізуючого, естрадіолу, прогестерону тощо) може знадобитися, якщо жінці близько 40 років, і незалежно від віку при тривалому і вкрай тяжкому клімактеричному синдромі.

Краще за все не чекати появи припливів та інших проявів клімаксу, а просто після 40 років розпочинати приймати полівітамінний комплекс з бором і фітоестрогенами Менопейс Оріджинал, щоб підтримати вироблення власних естрогенів і відтермінувати менопаузу. Це допоможе пом’якшити, зменшити наслідки порушення гормонального балансу, відповідно, менопаузальний перехід пройде набагато легше, і жінка буде почуватися нормально і жити повноцінним життям.

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