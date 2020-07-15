На ТЕТ покажут Мой парень из зоопарка
Что-то пошло не так и теперь звери присматривают за надсмотрщиком зоопарка.
Такое возможно только на ТЕТ. Уже в эту пятницу (17.07) в 21:00 на телеканале ТЕТ покажут фильм “Мой парень из зоопарка”.
Главный герой комедии Гриффин уже долго работает в зоопарке и вместо профессионального выгорания он обрел суперсилу — общаться с животными. За всю любовь и заботу животные помогают Гриффину покорить сердце девушки, на которую он давно положил глаз. Вскоре ему удается завязать отношения с красавицей, и он решает покинуть свое место работы.