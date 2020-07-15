На ТЕТ покажут Мой парень из зоопарка

Что-то пошло не так и теперь звери присматривают за надсмотрщиком зоопарка.

Лев разговаривает голосом Сильвестра Сталлоне, горилла проявляет интерес к ресторанной пище, а медведь дает рекомендации по выражению чувств и эмоций.

Такое возможно только на ТЕТ. Уже в эту пятницу (17.07) в 21:00 на телеканале ТЕТ покажут фильм “Мой парень из зоопарка”.

Главный герой комедии Гриффин уже долго работает в зоопарке и вместо профессионального выгорания он обрел суперсилу — общаться с животными. За всю любовь и заботу животные помогают Гриффину покорить сердце девушки, на которую он давно положил глаз. Вскоре ему удается завязать отношения с красавицей, и он решает покинуть свое место работы.

Как сложится судьба Гриффина без любимых жителей зоопарка и долго ли он сможет удерживать возлюбленную без их помощи, смотрите уже в эту пятницу (17.07) в 21:00 на ТЕТ.