На ТЕТ покажут Мой парень из зоопарка

15 июля 2020 19:30 Александр Кива
На ТЕТ покажут Мой парень из зоопарка
На ТЕТ покажут Мой парень из зоопарка

Что-то пошло не так и теперь звери присматривают за надсмотрщиком зоопарка.

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Лев разговаривает голосом Сильвестра Сталлоне, горилла проявляет интерес к ресторанной пище, а медведь дает рекомендации по выражению чувств и эмоций.  

Такое возможно только на ТЕТ.  Уже в эту пятницу (17.07) в 21:00 на телеканале ТЕТ покажут фильм “Мой парень из зоопарка”.

Главный герой комедии Гриффин уже долго работает в зоопарке и вместо профессионального выгорания он обрел суперсилу — общаться с животными.  За всю любовь и заботу животные помогают Гриффину покорить сердце девушки, на которую он давно положил глаз. Вскоре ему удается завязать отношения с красавицей, и он решает покинуть свое место работы.

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Как сложится судьба Гриффина без любимых жителей зоопарка и долго ли он сможет удерживать возлюбленную без их помощи, смотрите уже в эту пятницу (17.07) в 21:00 на ТЕТ. 

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