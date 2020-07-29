Папик: стартовали съемки второго сезона комедии
29 июля 2020 15:30
Сериал Папик-2
пресс-служба
Второй сезон сериала Папик снова выйдет на канале 1+1.
«Папик». Напомним, показ первого сезона лирической комедии с успехом прошел на «1+1» в декабре 2019 года и стал лучшим сериалом года на украинском телевидении.
В прошлом году мы неплохо поработали, и прямым следствием той работы является второй сезон. Я очень надеюсь, даже не так, я уверен, что это будет также прекрасно, даже немножко лучше,– сказал режиссер Андрей Яковлев во время традиционного разбития тарелки после первого отснятого кадра.
Съемки сериала Папик-2 / Пресс-служба Квартал 95
Читайте также18-летний олигарх: студия Квартал 95 завершил съемки комедийной мелодрамы для канала УкраинаПо сюжету второго сезона, Дед выйдет из тюрьмы и будет пытаться заново устроить свою жизнь, но не все у него будет получаться. Тем временем, отношения Лизы и Эльдара также подвергнутся испытаниям. Естественно, и Папик, и Лиза будут продолжать поддерживать отношения и помогать друг другу в разных жизненных ситуациях. Главные роли в проекте исполняют Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая.
Отказаться от работы с таким режиссером и с такой командой было бы очень глупо, поэтому я с удовольствием снова согласился на этот проект. Я ждал, что авторы снова напишут чудесный сценарий, и в этом я не ошибся. Пока еще рано, конечно, загадывать, но мне очень хочется, чтобы второй сезон получился еще круче, чем первый,– рассказывает народный артист Украины Стас Боклан.
Стас Боклан и Дарья Петрожицкая / Пресс-служба Квартал 95
Не буду скрывать, я, как и многие, очень ждала продолжения этой истории. Но режиссер Андрей Яковлев даже нам, актерам, тоже не раскрывает всей интриги второго сезона. Пока могу рассказать, что в продолжении зрители увидят семью моей героини и узнают наконец, почему она стала такой,– признается актриса Дарья Петрожицкая.
Читайте такжеЗвезда Папиных дочек похвасталась шикарным кольцом от любимого, который старше ее на 21 годКроме уже полюбившихся героев в исполнении Стаса Боклана, Дарьи Петрожицкой и Эльдара Кабирова, во втором сезоне сериала также сыграют Анна Кошмал, Дмитрий Суржиков, Алексей Тритенко и другие. Съемки сериала пройдут в нескольких украинских городах и займут несколько месяцев. Премьера второго сезона состоится на канале «1+1».
Напомним,