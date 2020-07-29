В плену у прошлого: Алина Гросу сыграет одну из ролей в новом детективном сериале
В Киеве стартовали съемки новой 16-серийной картины В плену у прошлого.
Некогда талантливый хирург, а теперь патологоанатом Вера живет одной работой и заботами родственников, которые часто нуждаются в ее помощи. После печального опыта романтических отношений она возвращается в родной городок, надеясь понять, как жить дальше. Но внезапно Вера выясняет, что её младшего брата обвиняют в убийстве, которое, по его словам, он не совершал.
Вера решает помочь дорогим ей людям и своими силами найти настоящего виновника преступления. Ситуация усложняется тем, что расследование поручают Фёдору, к которому Вера ранее испытывала нежные чувства. Чем ближе героиня оказывается к правде, тем больше странных, пугающих вещей начинают происходить с ее близкими, о темном прошлом которых она даже не подозревает.
Этот сериал о жизни, где есть место любви, предательству, зависти и прочим человеческим проявлениям. Вскрываются отношения одной семьи, а, как мы знаем, все комплексы идут из детства. В плену у прошлого - это шлейф давних событий, за которые герои расплачиваются сегодня,– поделился режиссер фильма Александр Мохов.
Я играю очень интересного, неожиданного и яркого персонажа, который будет в каждой серии открываться по-разному. В финале зритель, надеюсь, будет испытывать к моей героине огромную гамму чувств: примет ее, возможно, поймет, а может быть и нет,– делится актриса Алина Гросу.
В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга Оболдина, Петар Зекавица, Кирилл Кузнецов, Кристина Исайкина, Степан Лапин, Екатерина Владимирова, Инна Коляда, Алина Гросу, Дмитрий Блажко, Ирина Мохова. Режиссер-постановщик: Александр Мохов. Оператор-постановщик: Шкир Андрей. Художник-постановщик: Виталий Шаматиенко. Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван, Виктория Корогод, Ирина Черняк. Автор сценария: Яна Романенко.
Напомним,