Адская кухня: Новый канал разыскивает лучших кулинаров Украины
Новый канал объявляет адскую битву поваров для участия в суперпроекте формата Hell's Kitchen («Адская кухня»).
Бросая первоклассных поваров в адские условия, в стихию огненных конфорок и шипящего масла, мы найдем шефа от Бога! И попробуем решить давнее гендерное противостояние: кто круче готовит – мужчины или женщины? Кто более стрессоустойчив? И кто может в своей кулинарной профессии добиться бОльших результатов в мире кастрюль и сковородок?
Новый канал купил права на формат Hell's Kitchen («Адская кухня») и запускает кастинг на кулинарный проект небывалого размаха.
Благодаря кулинарному реалити мы хотим обогатить палитру красок Нового, – говорит генеральный директор канала Ольга Задорожная. – Если «Топ-модель по-украински» – это первые шаги к мечте, «Від пацанки до панянки» – возможность вырваться из убийственного прошлого, то «Адская кухня» – шанс доказать, что ты состоялся в профессии.
Напомним,