Адская кухня: Новый канал разыскивает лучших кулинаров Украины

Новый канал объявляет адскую битву поваров для участия в суперпроекте формата Hell's Kitchen («Адская кухня»).

Новый канал помогал разбираться в отношениях в реалити «Кохання на виживання» и «Эксы». Целых 10 сезонов выяснял, кто круче – мужчины или женщины – в рамках шоу «Хто зверху?» И теперь замахнулся на святая святых – кухню.

Бросая первоклассных поваров в адские условия, в стихию огненных конфорок и шипящего масла, мы найдем шефа от Бога! И попробуем решить давнее гендерное противостояние: кто круче готовит – мужчины или женщины? Кто более стрессоустойчив? И кто может в своей кулинарной профессии добиться бОльших результатов в мире кастрюль и сковородок?

Новый канал купил права на формат Hell's Kitchen («Адская кухня») и запускает кастинг на кулинарный проект небывалого размаха.

Благодаря кулинарному реалити мы хотим обогатить палитру красок Нового, – говорит генеральный директор канала Ольга Задорожная. – Если «Топ-модель по-украински» – это первые шаги к мечте, «Від пацанки до панянки» – возможность вырваться из убийственного прошлого, то «Адская кухня» – шанс доказать, что ты состоялся в профессии.

Самый именитый шеф страны устроит сложнейшие испытания, чтобы найти самого стойкого, сильного и талантливого повара. Если пройдешь этот ад, никакая кухня тебе не будет страшна.

Напомним,