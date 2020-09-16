О чем молчат женщины: в чем преимущества и недостатки неравных браков

16 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится показ второго выпуска ток-шоу «О чем молчат женщины», ведущей которого стала Оксана Байрак.

В новом выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины» эксперты расскажут все «за» и «против» отношений, в которых женщина старше своего избранника.

В студию к легендарной Оксане Байрак придет 52-летняя Алла, которая называет себя Аллочка-зажигалочка.

Пенсия - это не для меня, я буду зажигать! - говорит героиня. - Я занимаюсь хип-хопом, акробатикой, каскадерскими трюками, пилоном, мотоциклом, битвой на мечах! Я не думаю, я живу!

О чем молчат женщины: в чем преимущества и недостатки неравных браков / пресс-служба канала СТБ

Алла мечтает о семье со своим возлюбленным, но их отношения не принимает дочь, ведь Василий младше мамы на 24 года! Алла не может переступить через желание дочери, и хочет принять решение - стоит ли ей связывать судьбу с таким молодым мужем, который к тому же и хочет от нее детей.

Эксперты расскажут о преимуществах и недостатках таких браков. Во время дискуссии звездная гостья Маргарита Сичкарь пересядет к экспертам с противоположной точкой зрения, а Оксана Байрак даже предложит поговорить с героиней вне камер.

Не пропустите новый выпуск ток-шоу «О чем молчат женщины» сегодня, 16 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Напомним,