Супер Топ-модель по-украински: участницы модельного реалити зажгли с MONATIK
Девушки из модельного реалити «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале рекламировали аксессуары, созданные одним из самых востребованных украинских артистов.
На неделе коллабораций девушки смогли поработать с автором самых танцевальных хитов, артистом, который покорил НСК «Олимпийский», продюсером музыкальной корпорации – MONATIK, – говорит ведущая Алла Костромичева. – Дима знает толк в коллаборациях: за этот год он успел спеть с Верой Брежневой, The Hardkiss, alyona alyona и даже стать дизайнером!
Задачей участниц «Супер Топ-модели по-украински» было прорекламировать лимитированную серию украшений «РитмоLOVE», созданную MONATIK в коллаборации с ювелирным брендом. И сделать это нужно было в стиле самого артиста, то есть, танцуя. Перед испытанием каждая из девушек выучила танцевальную связку, которой и должна была удивить звездного эксперта. А в финальной точке – взаимодействовать с артистом, сделав акцент на украшении.
На проекте я не впервые, так что уже понимаю, как здесь все происходит, и мне абсолютно комфортно, – поделился впечатлениями мультиартист. – Очень люблю ведущую Аллу Костромичеву, мы давно знакомы. Соответственно, и атмосфера здесь дружеская.
А чья работа больше всего понравилась MONATIK’у, узнаете уже в свежем выпуске модельного реалити. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!
Напомним,