Супер Топ-модель по-украински: участницы модельного реалити зажгли с MONATIK

Девушки из модельного реалити «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале рекламировали аксессуары, созданные одним из самых востребованных украинских артистов.

В модельном доме – неделя коллабораций! И одним из тех, с кем сотрудничали участницы модельного реалити Нового канала, стал мультиартист MONATIK – приглашенный звездный эксперт четвертой недели.

На неделе коллабораций девушки смогли поработать с автором самых танцевальных хитов, артистом, который покорил НСК «Олимпийский», продюсером музыкальной корпорации – MONATIK, – говорит ведущая Алла Костромичева. – Дима знает толк в коллаборациях: за этот год он успел спеть с Верой Брежневой, The Hardkiss, alyona alyona и даже стать дизайнером!

Задачей участниц «Супер Топ-модели по-украински» было прорекламировать лимитированную серию украшений «РитмоLOVE», созданную MONATIK в коллаборации с ювелирным брендом. И сделать это нужно было в стиле самого артиста, то есть, танцуя. Перед испытанием каждая из девушек выучила танцевальную связку, которой и должна была удивить звездного эксперта. А в финальной точке – взаимодействовать с артистом, сделав акцент на украшении.

Участницы «Супер Топ-модели по-украински» зажгли с MONATIK’ом / пресс-служба Нового канала

Кстати, MONATIK оценивал работу участниц модельного реалити не впервые. В 2016 году он искал на проекте героиню для своего клипа «Улыбаясь», так что до сих пор помнит девушек из третьего сезона «Супермодели по-украински».

На проекте я не впервые, так что уже понимаю, как здесь все происходит, и мне абсолютно комфортно, – поделился впечатлениями мультиартист. – Очень люблю ведущую Аллу Костромичеву, мы давно знакомы. Соответственно, и атмосфера здесь дружеская.

А чья работа больше всего понравилась MONATIK’у, узнаете уже в свежем выпуске модельного реалити. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,