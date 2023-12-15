Цієї неділі, 17 грудня о 18:00 в ефірі СТБ вийде 4 серії ліричної комедії «Ми більше ніж я», у якій одне новорічне бажання дитини повністю змінило життя усієї сім’ї.

Сюжет комедії «Ми більше ніж я» на СТБ познайомить глядачів з родиною Насті та Максима Степових. Після 10 років спільного сімейного життя вони втратили інтерес одне до одного. Між ними зникла романтика, пристрасть і бажання продовжувати будувати сім’ю. Щоб оживити стосунки, повернути флірт і знову закохати в себе чоловіка, подруга Маріка порадила Насті влаштувати романтичний вечір. Свічки, шампанське, смачна вечеря й тільки вони вдвох… Звучить прекрасно! Жінка відразу погодилася на таку авантюру. Вона навіть відправила сина Дмитра до надокучливої свекрухи, а сама вдягла найкращу сукню, зробила макіяж і накрутила волосся!

І все заради одного – здивувати Макса. Однак чоловік навіть не збирався приходити додому та не спромігся зателефонувати їй… Він просто прислав повідомлення: «Мене затримали на роботі». Як любляча дружина Настя спакувала вечерю та поїхала на роботу в готель до Максима. Однак адміністратор запевнив її: робочий день чоловіка закінчився ще декілька годин тому. Де Максим? Чому він нахабно збрехав Насті та залишив її одну в день їхнього ювілею? Можливо, у нього з’явилася нова пасія?

Серіал вихідного дня на СТБ – «Ми більше ніж я» / Пресслужба Нового каналу

Після затяжних скандалів пара наважилася на серйозний крок – розлучення! Від байдужості та постійних скандалів пари найбільше страждає син Дмитро. Хлопець розуміє: через ненависть батьки не зможуть врятувати сім’ю… Тому юнак пожертвував найдорожчим – новорічним бажанням, і загадав щасливу сім’ю. Однак доля вирішила зіграти зі Степовими злу гру – вона переселила душу Насті в Максима, а його душу – у тіло жінки! Та біда не приходить одна. Не встигнувши оговтатись від шоку пара дізнається про витівку Ірми Володимирівни, мами Максима. Вона переїхала до квартири Степових, щоб доглядати за синочком! Чи уживеться подружжя з мамою? Як відреагують Максим І Настя, дізнавшись про таємниці, які вони намагались приховати одне від одного? І чи допоможе сімейна реінкарнація врятувати стосунки пари?

Серіал вихідного дня на СТБ – «Ми більше ніж я» / Пресслужба Нового каналу

У ролях: В’ячеслав Довженко, Віра Кобзар, Анастасія Карпенко, Тетяна Зіновенко та інші.

Нагадаємо,