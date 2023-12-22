Серіал вихідного дня на СТБ – «Діда Мороза не буває»

24 грудня напередодні Різдва дивіться на СТБ зимовий міні-серіал про новорічне диво - «Діда Мороза не буває». Це новорічна казка, яка в чотирьох серіях розповість про цінність родини, дружби й кохання.

За сюжетом серіалу «Діда Мороза не буває» ( СТБ ) сирота й пацанка Альошка вкотре повернулася в дитбудинок через відмову від неї вже четвертої прийомної родини. Дівчинка й рада була б зустріти свято з улюбленою вихователькою, але ж тоді до неї точно не прийде Дід Мороз. Вона вірить, що добрий чарівник дарує дива лише діткам із батьками, тож вона мусить терміново знайти собі нову родину. І як за помахом чарівної палички Альошка зустріла добру й щиру Дану. Дівчина настільки вражена цією дитиною, що вирішує її вдочерити. Але цей процес виявляється надто складним через непереборну бюрократичну стіну. Дані не дають дитину під опіку через те, що вона незаміжня.

Тим часом, інший герой мелодрами литовський бізнесмен Александрс Балтейсвілкс приїхав в Україну, щоб налагодити текстильне виробництво й назавжди розпрощатися зі своїм сумним минулим. Річ у тім, що чоловік розчарувався у коханні й важко пережив розлучення після багаторічного невдалого шлюбу. Тому він шукає фіктивну наречену, щоб одружитися заради посвідки на проживання.

І саме в цей момент доля зводить Дану з Олександром. У прагненні подолати всі перепони вони вирішують одружитися, але й не підозрюють, як багато навколо них недоброзичливців. Дитячі мрії, казкова атмосфера й неймовірна сила любові й добра, яка руйнує всі злочинні наміри людей! Саме це в неділю о 18:00 на СТБ доводитимуть герої зимової мелодрами «Діда Мороза не буває».

У ролях: Валерія Xодос, Павло Текучов, Єлизавета Майська, Катерина Вишнева, Павло Тупіков, Лілія Хагорна, Ірина Мак.

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