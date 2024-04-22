Прем’єра на СТБ: кращих детективів країни об’єднає «К.О.Д.»
22 квітня о 20:00 на СТБ відбудеться довгоочікувана всеукраїнська прем’єра нового детективного серіалу «К.О.Д.».
Ця справа виявилася ідеальним полігоном для запуску командою в роботу унікальної комп’ютерної програми К.О.Д. на базі штучного інтелекту, розробка якої щойно завершилася. А для виконання завдання програма обрала найкращих фахівців із агенції ОСА та Водної поліції, аби розкривати злочин як на суші, так і на воді.
Крім того, завдяки новому серіалу глядачі дізнаються багато нового і дуже особистого з життя своїх улюблених оперативників. Стане зрозуміло, чому керівниця агенції ОСА Ольга Косач присвятила своє життя роботі і як до цього причетний Сергій Полянський із Водної поліції.
Не пропустіть об’єднання найкращих детективів країни у серіалі «К.О.Д.» о 20:00 на СТБ.
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