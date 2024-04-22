Прем’єра на СТБ: кращих детективів країни об’єднає «К.О.Д.»

22 квітня 2024 12:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Прем’єра на СТБ: кращих детективів країни об’єднає «К.О.Д.»
Прем’єра на СТБ: кращих детективів країни об’єднає «К.О.Д.»
Пресслужба каналу СТБ

22 квітня о 20:00 на СТБ відбудеться довгоочікувана всеукраїнська прем’єра нового детективного серіалу «К.О.Д.».

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Історія детективного серіалу «К.О.Д.» починається з розслідування низки резонансних вбивств іноземних громадян, які сталися одночасно на Прикарпатті та у Києві. Посли та консули вимагають негайно залучити найкращі сили. 

Ця справа виявилася ідеальним полігоном для запуску командою в роботу унікальної комп’ютерної програми К.О.Д. на базі штучного інтелекту, розробка якої щойно завершилася. А для виконання завдання програма обрала найкращих фахівців із агенції ОСА та Водної поліції, аби розкривати злочин як на суші, так і на воді. 

Крім того, завдяки новому серіалу глядачі дізнаються багато нового і дуже особистого з життя своїх улюблених оперативників. Стане зрозуміло, чому керівниця агенції ОСА Ольга Косач присвятила своє життя роботі і як до цього причетний Сергій Полянський із Водної поліції. 
Не пропустіть об’єднання найкращих детективів країни у серіалі «К.О.Д.» о 20:00 на СТБ.

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Альбіна Перерва, Ірина Мордусенко, Олександр Форманчук, Олександр Боднар, Олена Вознесенська, Ілля Пономаренко, Роман Муленко, Міла Римар, Богдан Рубан, Владислав Вербицький, Маргарита Баласанян та інші.

Нагадаємо, 

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СТБ Богдан Рубан Олексій Суровцев серіали 2024 КОД Тетяна Кравченко

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