Прем’єра на СТБ: кращих детективів країни об’єднає «К.О.Д.»

22 квітня о 20:00 на СТБ відбудеться довгоочікувана всеукраїнська прем’єра нового детективного серіалу «К.О.Д.».

Історія детективного серіалу «К.О.Д.» починається з розслідування низки резонансних вбивств іноземних громадян, які сталися одночасно на Прикарпатті та у Києві. Посли та консули вимагають негайно залучити найкращі сили.

Ця справа виявилася ідеальним полігоном для запуску командою в роботу унікальної комп’ютерної програми К.О.Д. на базі штучного інтелекту, розробка якої щойно завершилася. А для виконання завдання програма обрала найкращих фахівців із агенції ОСА та Водної поліції, аби розкривати злочин як на суші, так і на воді.

Крім того, завдяки новому серіалу глядачі дізнаються багато нового і дуже особистого з життя своїх улюблених оперативників. Стане зрозуміло, чому керівниця агенції ОСА Ольга Косач присвятила своє життя роботі і як до цього причетний Сергій Полянський із Водної поліції.

Не пропустіть об’єднання найкращих детективів країни у серіалі «К.О.Д.» о 20:00 на СТБ.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Альбіна Перерва, Ірина Мордусенко, Олександр Форманчук, Олександр Боднар, Олена Вознесенська, Ілля Пономаренко, Роман Муленко, Міла Римар, Богдан Рубан, Владислав Вербицький, Маргарита Баласанян та інші.

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