Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 01.06.2020)

1 июня на СТБ зрители увидели 10 серию сериала Как долго я тебя ждала.

Десять лет спустя: новая встреча Ромы и Жанны

Время идет, дела у главных героев сериала Как долго я тебя ждала налаживаются. Дети повырастали, фирма Ромы процветает, его семья живет в красивом новом доме. Роме очень нравится такая жизнь – спокойная, размеренная, без особых взлетов и падений.

Пока в один прекрасный день он не встретил Жанну

В сериале Как долго я тебя ждала 10 серия от 01.06.2020 Жанна наконец-то решилась исполнить свою давнюю мечту. Она давно хотела заняться ландшафтным дизайном. Может быть, в будущем даже открыть свою фирму. Увы, с собственным бизнесом у Жанны пока что не получается, но ей повезло – ее пригласили на собеседование в солидную компанию. Потенциальному работодателю настолько понравилось портфолио девушки, что ей сказали сразу брать с собой трудовую книжку. Неужели удача наконец-то улыбнулась главной героине драмы Как долго я тебя ждала? Не все так просто!

Жанна с ужасом узнала, что архитектор, с которым ей предстоит работать – это Рома

После такой новости девушка тут же захотела уволиться, но ей не позволили условия ее контракта. Жанне пришлось учиться работать с бывшим… Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 10 серия, к каким конфликтам это привело.

Рома теперь – совсем не такой, каким его помнит Жанна. Он стал холодным, отстраненным, его не интересует ничего, кроме работы

В сериале Как долго я тебя ждала 10 серия продолжается конфликт между Таней и Любой. Свекровь постоянно лезет в дела молодой семьи и очень переживает за здоровье сына. Женщина боится, что Рома не может иметь детей, раз Таня за столько лет совместной жизни так и не забеременела. Но что об этом думает сам Рома? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Как долго я тебя ждала 10 серия.

В жизни остальных героев драмы тоже происходит много чего нового. Папа Ромы теперь работает вместе со своим сыном, стал большим начальником. И на него начали обращать внимание молоденькие симпатичные подчиненные… Устоял ли мужчина перед соблазном?

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