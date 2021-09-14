Козырное место - смотреть онлайн 3 серию от 15.09.2021
15 сентября на канале 2+2 выйдет 3 серия сериала Козырное место. 3 серию сериала Козырное место смотрите онлайн скоро на tv.ua
Сергей Коваль отказывается принимать порядки центрального района, из-за чего становится «белой вороной» среди коллег. Супругу Коваля жестоко избивают. Расследование нападения мажора на охранника ночного клуба перерастает в многоходовую операцию силовых структур.
3 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 16 сентября на tv.ua.