Козырное место - смотреть онлайн 5 серию от 20.09.2021

23 сентября 2021 12:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место - смотреть онлайн 5 серию от 20.09.2021
Козырное место - смотреть онлайн 5 серию от 20.09.2021
пресс-служба

20 сентября на канале 2+2 вышла 5 серия сериала Козырное место. 5 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 5 серии сериала Козырное место

Чтобы устранить важного свидетеля, в кабинет Коваля обманным путем проникает киллер. Полковник Градов оказывается за шаг от отставки. Расследуя это дело, Сергей убеждается в том, что интересы большого бизнеса и силовых структур тесно связаны. Зубов вместе с агентом СВБ устраивает Ковалю проверку.

5 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua.

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