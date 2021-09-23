Козырное место - смотреть онлайн 5 серию от 20.09.2021

20 сентября на канале 2+2 вышла 5 серия сериала Козырное место. 5 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

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Чтобы устранить важного свидетеля, в кабинет Коваля обманным путем проникает киллер. Полковник Градов оказывается за шаг от отставки. Расследуя это дело, Сергей убеждается в том, что интересы большого бизнеса и силовых структур тесно связаны. Зубов вместе с агентом СВБ устраивает Ковалю проверку.

5 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua.