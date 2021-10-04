Козырное место - смотреть онлайн 14 серию от 05.10.2021

5 октября на канале 2+2 выйдет 14 серия сериала Козырное место. 14 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 14 серии сериала Козырное место

Жену полковника Градова уличают в попытке дачи взятки должностному лицу. Полковник подозревает, что настоящая причина провокации внутрикорпоративные интриги, а цель – дискредитация его, как главы отдела полиции. Дело об убийстве двух автоактивистов, которое Коваль с Зубовым расследуют на фоне накала негатива в их отношениях, заканчивается драмой.

14 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 9 октября на tv.ua.