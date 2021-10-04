Козырное место - смотреть онлайн 15 серию от 06.10.2021
6 октября на канале 2+2 выйдет 15 серия сериала Козырное место. 15 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua
Зубов с напарником и спецназом отрабатывают сходку криминальных авторитетов. Благодаря этому Коваль узнаёт ценную информацию, которая касается друга его юности из криминалитета – Луки. Текущее расследование Коваля и Зубова: тройное убийство в элитном борделе, замаскированном под сауну.
15 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 9 октября на tv.ua.