Козырное место - смотреть онлайн 15 серию от 06.10.2021

6 октября на канале 2+2 выйдет 15 серия сериала Козырное место. 15 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 15 серии сериала Козырное место

Зубов с напарником и спецназом отрабатывают сходку криминальных авторитетов. Благодаря этому Коваль узнаёт ценную информацию, которая касается друга его юности из криминалитета – Луки. Текущее расследование Коваля и Зубова: тройное убийство в элитном борделе, замаскированном под сауну.

15 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 9 октября на tv.ua.