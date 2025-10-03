Хто знає 2 сезон 6 випуск від 30.09.2025 дивитися онлайн

Хто знає 2 сезон 6 випуск від 30.09.2025 дивитися онлайн
Пресслужба Нового каналу

30.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає. 6 випуск проєкту Хто знає 2 сезон від 30.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 6 випуску квіз-шоу Хто знає 2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає галицький стендап-комік Тарас Яремій, а у команді Вови Дантеса – харизматичний шоумен Вася Харизма. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 6 випуск від 30.09.2025.

6 випуск шоу Хто знає 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Хто знає? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

