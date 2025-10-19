Зважені та щасливі 10 сезон 4 випуск від 19.10.2025 дивитися онлайн
19 жовтня 2025 19:19
Юлія Туренко
Пресслужба каналу СТБ
Дивіться у 4 випуску проєкту Зважені та щасливі
10 сезон: eчасники ювілейного сезону продовжують боротися із зайвою вагою, як наслідком болю, тривоги, страхів і випробувань, які випали на наші долі в час війни. Цього тижня команди Марини Боржемської та Олексія Новікова будуть змагатися між собою у дуже технологічних дуелях, в стилі комп’ютерних ігор. Хто з учасників принесе своїй команді перемогу і головне, чия команда скине найменшу вагу і буде вимушена попрощатися з одним із своїх учасників. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 4 випуск від 19.10.2025.
