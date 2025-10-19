Зважені та щасливі 10 сезон 4 випуск від 19.10.2025 дивитися онлайн

19 жовтня 2025 19:19 Юлія Туренко
Випускаючий редактор

Зважені та щасливі 10 сезон 4 випуск від 19.10.2025 дивитися онлайн
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 19.10.2025
Пресслужба каналу СТБ

19.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 4 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 19.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 4 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: eчасники ювілейного сезону продовжують боротися із зайвою вагою, як наслідком болю, тривоги, страхів і випробувань, які випали на наші долі в час війни. Цього тижня команди Марини Боржемської та Олексія Новікова будуть змагатися між собою у дуже технологічних дуелях, в стилі комп’ютерних ігор. Хто з учасників принесе своїй команді перемогу і головне, чия команда скине найменшу вагу і буде вимушена попрощатися з одним із своїх учасників. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 4 випуск від 19.10.2025.

4 випуск шоу Зважені та щасливі 10 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Зважені та щасливі дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Зважені та щасливі телешоу Даніель Салем відео Марина Боржемська телешоу 2025 Зважені та щасливі 10 сезон Олексій Новіков шоу онлайн

