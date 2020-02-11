«ЖИВИ. МЕЧТАЙ. ПРЕОДОЛЕВАЙ»: смотрите второй официальный трейлер украинской полнометражной спортивной драмы «ПУЛЬС»

11 февраля 2020 17:50 Юлия Крутиева
«ЖИВИ. МЕЧТАЙ. ПРЕОДОЛЕВАЙ»: смотрите второй официальный трейлер украинской полнометражной спортивной драмы «ПУЛЬС»
Герои спортивной драмы «Пульс»
пресс-служба

Спортивная драма «Пульс» выходит на широкие экраны уже 19 марта 2020 года.

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Спорт, любовь, урбанистические пейзажи, драйв и драма под хит Alyona Alyona – смотрите второй официальный трейлер прямо сейчас! 

Этот трейлер – квинтэссенция огромного труда команды фильма. Мы показали суть истории, но в то же время сохранили некоторую интригу. Сейчас, когда я просматриваю финальную версию, то чувствую какие-то невероятные, просто фантастические эмоции, – поделился режиссер фильма Сергей Чеботаренко. – Потому что в этом видео – два года жизни людей, усердно работавших над фильмом, чтобы рассказать эту историю.

Это очень сильная и мотивирующая история, и действительно хочется, чтобы ее увидело как можно больше зрителей, а особенно современная молодежь. Это о том, как не сдаваться в сложных ситуациях, верить и уверенно идти к своей мечте и своему счастью. Горжусь нашей профессиональной командой, спасибо партнерам и приглашаю всех в кинотеатры с 19 марта! – комментирует продюсер фильма Егор Олесов.

Съемки спортивной драмы «Пульс» / пресс-служба
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«Як би я була не я», – поет Alyona Alyona в первой части трейлера, повторяя главный лейтмотив фильма. Юная украинская легкоатлетка Оксана живет в маленьком городке и хранит большую мечту – попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. 

Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Пример настоящей любви. Неважно в какое время и в какой семье ты рождаешься, даже в каком теле. Важно, как ты относишься к себе, – прокомментировала певица Alyona Alyona. – Вера и любовь ставят на ноги даже самых слабых, поэтому я искренне рада, что мы можем узнать об этой истории жизни и погрузиться в нее глубже, пережить ее вместе с героиней, и обязательно взять что-то для себя. Мечты сбываются благодаря нам!

«Пульс» – биографическая спортивная драма, основанная на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. Съемки спортивной драмы «Пульс» были завершены в начале осени. Дата выхода фильма – 19 марта 2020.

Актриса Лилия Ребрик / пресс-служба
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Официальным партнером первого украинского художественного фильма о жизни спортсменов стал национальный мобильный оператор «Киевстар» *. Производителем полнометражного фильма «ПУЛЬС» является компания KINOROB, при поддержке Министерства культуры Украины.

Напомним, 

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