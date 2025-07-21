Назар Задніпровський розказав, за роль у якій виставі отримав народного артиста України

21 липня 2025 13:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Назар Задніпровський розказав, за роль у якій виставі отримав народного артиста України
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Актор Назар Задніпровський розповів про найважчу роль в кар’єрі.

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
У театрі імені Франка вже понад десять років йде вистава «Моя професія – синьйор з вищого світу», де головну роль виконує Назар Задніпровський. Саме за «Синьйора» актор отримав почесне звання народного артиста України. 

У 2014 році він вперше вийшов на сцену в образі голови італійської родини, а вже через три роки отримав звання. Та за визнанням стоять виснажливі репетиції, величезна фізична та емоційна віддача, а ще – шалена боротьба з втомою, про яку не знають глядачі. 

«Моя професія – синьйор з вищого світу» йде три з половиною години, це вистава на три дії, там купа тексту. Фізично вона дуже важка. Роль виснажує, забирає у мене стільки здоров’я… Мене нікому замінити, дублерів немає, – розповідає Назар Задніпровський. – Прошу, щоб мені знайшли заміну. Але в театрі кажуть, що іншого актора для цієї ролі поки що немає. То гратиму, поки ноги носитимуть та скільки пам’ять дозволятиме (усміхається). Це моя найважча роль, але саме за неї я отримав звання народного артиста України.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

Задніпровський так викладається на сцені, що потім жертвує зйомками. Актор зізнається, що після «Синьйора» він настільки знесилений, що не здатен працювати в кадрі.

Погано тобі чи добре – ти маєш вийти на сцену. Хочеш не хочеш, а глядачу треба себе віддавати, така вона – акторська професія. В день «Синьйора» та наступного після вистави дня не призначаю зйомок у серіалах та фільмах, тому що просто вбитий, – визнає Назар Задніпровський. – Траплялося, що треба було їхати на зйомки «Будиночка на щастя», і режисер не розумів, чого я не можу, поки сам не побачив цю виставу. Лише після цього зрозумів, чого я такий стомлений.

Актор Назар Задніпровський на сцені / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожЗірка серіалу «Сім’я по неділях» Настя Іванюк розповіла про ревнощі та конкуренцію з коханим-актором
Цікавий факт з життя акторів: вони щоразу перед виставами повторюють текст, навіть якщо грають ролі роками. Бо монологи потребують максимальної концентрації. 

Вистава грається вже понад десять років. Але текст я повторюю постійно. Там, де діалоги чи короткі репліки, можна й на ходу замінити слова, якщо раптом забув. А там, де монолог, і від мене все залежить – таке треба повторювати обов’язково. Хоч скільки б років грав цю виставу, – говорить актор. – Не роблю це лише тоді, коли граємо кілька вистав поспіль, наприклад, сьогодні і дня через два-три, бо текст ще свіжий у пам’яті. А коли минає більше тижня, обов’язково треба повторювати. «Конотопську відьму», наприклад, якось не грали аж днів 10 – а це диво (сміється), то ми повторювали. Сідали з Мішею Кукуюком і ганяли наші діалоги. «Синьйор з вищого світу» на сцені, на щастя, не так часто.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Будиночок на щастя новини особисте життя зірок Новий канал Назар Задніпровський Будиночок на щастя 6 сезон Любов як вона є серіал Любов як вона є

Матеріали на тему

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Ксенія Вертинська розповіла про трансформації після розлучення
Новини

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Ксенія Вертинська розповіла про трансформації після розлучення
Олександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Новини

Олександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Я знаю, що ви скоїли минулого літа: у Києві відбулася зіркова прем'єра трилеру
Події

Я знаю, що ви скоїли минулого літа: у Києві відбулася зіркова прем'єра трилеру
Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Настя Іванюк розповіла про ревнощі та конкуренцію з коханим-актором
Новини

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Настя Іванюк розповіла про ревнощі та конкуренцію з коханим-актором
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Я знаю, що ви скоїли минулого літа: у Києві відбулася зіркова прем'єра трилеру

Я знаю, що ви скоїли минулого літа: у Києві відбулася зіркова прем'єра трилеру
Олександр Педан розповів про курйози на власному весіллі

Олександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Настя Іванюк розповіла про ревнощі та конкуренцію з коханим-актором

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Настя Іванюк розповіла про ревнощі та конкуренцію з коханим-актором
Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Ксенія Вертинська розповіла про трансформації після розлучення

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Ксенія Вертинська розповіла про трансформації після розлучення

Популярне відео

МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025
Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл

Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні
Ілюзія обману 3: Айзенберг, Гаррельсон, Фішер та Пайк у продовженні культової історії

Ілюзія обману 3: Айзенберг, Гаррельсон, Фішер та Пайк у продовженні культової історії
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK