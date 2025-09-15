Поки Новий канал готує до виходу в ефір нові серії найнароднішого серіалу «Будиночок на щастя», ми вже дізналися, що чекає на народних улюбленців у продовженні комедії.

Камера – мотор! Днями в одному з соняшникових полів під Києвом стартували зйомки сьомого сезону комедійного серіалу «Будиночок на щастя», який так люблять українські сім’ї.

Пам’ятаю, як радів і дивувався, коли ми починали зйомки третього сезону, потім четвертого, п’ятого… А зараз стартують знімання вже сьомого сезону «Будиночка на щастя», – з усмішкою говорить режисер Сергій Атрощенко. – Цього сезону в Макса (актор Костянтин Войтенко. – Прим. ред.) важливі зміни – він будує свою сімʼю та відкриває другий бізнес, аби повноцінно забезпечувати себе, доньку та молоду вибагливу кохану, яка не рахує грошей. Але в певний момент він зіштовхується з проблемою: через велику кількість роботи Максу не вистачає часу на кохану. Схожа криза і у Васі (актор Назар Задніпровський. – Прим ред.) з Любою (акторка Віталіна Біблів. – Прим. ред.) Вася в цьому сезоні кидає пити та справді влаштовується на роботу й хоче зробити карʼєру на лісопилці. Люба спочатку через це тішиться, а потім розуміє, що через роботу в чоловіка не вистачає часу на неї. Хоча і в Любані назріває кар’єрна криза, адже колишній голова села хоче повернути собі посаду. Чим закінчаться робочо-карʼєрні перипетії – побачите в сьомому сезоні «Будиночка на щастя».

Будиночок на щастя повертається: стали відомі перші подробиці сьомого сезону / Пресслужба Нового каналу

Сезон буде насиченим на події та обличчя. Яскравішою стане сюжетна лінія з головою села та його дружиною, а також зі старшим сином Васі та Люби Назаром (актор Ярослав Федорчук. – Прим. ред.) та його дружиною Марусею (акторка Марія Стопник. – Прим. ред.) Побачимо також акторку Юлію Буйновську в ролі Даші. На екрані побільшає жителів села, які працюють з Максом на фермі та в новому сільськогосподарському бізнесі. А в основі сюжету, звісно, залишаться головні улюблені герої!

Сценаристи вже так ідеально знають своїх персонажів, що діалоги Васі та Люби прописані філігранно. Наче це ми їх самі придумували, жодних жартів пропонувати не треба, – ділиться виконавиця однієї з головних ролей, акторка Віталіна Біблів. – Хоча ще з першого сезону режисер дозволив мені вставляти в репліки фразочки, які я збираю з народу. На сьомий сезон у мене також є заготовочки, які колекціонувала цілий рік. Мені це дуже подобається! Та й людям також, тому що Любаню цитують, створюють робочі чати з крилатими фразами від Любані в назві, роблять футболки, стікери в месенджерах. Народна творчість Любані вростає в життя глядачів. Це так круто! Це моя особиста найбільша перемога. Саме завдяки Любані я, напевно, стала такою теплою та рідною глядачеві. І я їй за це дуже дякую.

Будиночок на щастя повертається: стали відомі перші подробиці сьомого сезону / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,