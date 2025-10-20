Олександр Рудинський розповів про труднощі роботи в гумористичному жанрі

Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Виконавець однієї з головних ролей у серіалі «Сім’я по неділях» Олександр Рудинський розповів про зйомки комедії.

Здається, що драматичні ролі грати значно складніше, аніж персонажів-веселунів. Та насправді технічно та професійно будь-який жанр потребує свого особливого підходу. І всі ролі, навіть у комедійних проектах, це складна акторська робота. 

Про це розповідає заслужений артист України, актор серіалу Нового каналу «Сім’я по неділях» Олександр Рудинський.

Комедія потребує великих витрат, – говорить Саша в YouTube-проекті «Пряма Червона». – Наприклад, кілька років тому знімався у повнометражній комедії «Бурштинові копи». В мене там була дуже вигідна, цікава роль. Я створив персонажа, який не подібний на мене в житті. Плюс, чудова команда, великий каст, люди, які в комедії можуть тебе чогось навчити. Цього літа ми знімали «Сім’ю по неділях». Скажу чесно, я таким худим був востаннє в студентські роки. Бо паралельно йшли ще вистави, репетиції. На зйомки схожих проектів ти приходиш о 7-й ранку на майданчик, а о 7:45 вже маєш грати якусь сцену. А комедія не грається «під ніс», ти не можеш грати її документально, говорити так, як ми говоримо в житті. Це завжди дуже експресивно, на градусі, гучніше. І це я не про награвання кажу, питання в іншому. Буває просто працюєш, і такий: «Хух, сили пішли!» А треба продовжувати, бо таких сцен може бути 10 за день. Тож комедію грати непросто. А ще ж треба вміти розсмішити людей різного віку. Тут уже проявляються твої акторські скіли. Але, повторю, дуже важливо ще, хто поряд. Остап Ступка в ролі батька, Віталіна Біблів у ролі мами, чудовий режисер.

