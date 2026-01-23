POSITIFF розповів про внутрішні зміни, які відчув за перший рік життя з дитиною

23 січня 2026 12:00
Туренко Андрій

Туренко Андрій

POSITIFF розповів про внутрішні зміни, які відчув за перший рік життя з дитиною
Співак POSITIFF
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок проєкту «єПитання на Новому» артист POSITIFF розповів про трансформації за останній рік.

[[read_also article_id="10237716" /]У грудні 2024 року український музикант POSITIFF став батьком. Його кохана, танцівниця Юлія Сахневич, подарувала артисту донечку Марію. 

За лаштунками інтелектуально-розважального шоу «єПитання на Новому», яке вже навесні дивіться в ефірі Нового каналу, Олексій (справжнє ім’я артиста. – Прим. ред.) розповів про батьківство.

Цей рік був абсолютно іншим. З моменту появи Олексіївни в моєму житті між нами одразу виник особливий зв’язок. Він щодня наповнює мене відчуттям щастя й внутрішнього спокою, – ділиться особистими думками POSITIFF. – Найбільша радість для мене – просто бути поруч із нею. Проводити час разом, спостерігати за її емоціями, дивитися на світ її очима. Дивуватися простим речам і знову вчитися радіти дрібницям.

POSITIFF з донькою / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Артист каже, що всі моменти батьківства, які для інших здаються труднощами, він приймає з розумінням та вміє їх пережити чи вирішити.

Я не можу виділити якийсь один найскладніший період, який був за цей рік, – говорить POSITIFF. – Напевно, все як у всіх. Бувають моменти, коли дитині просто потрібно більше уваги: щось турбує, болить, ріжуться зубки. У такі миті найважливіше бути поруч і спробувати відчути, що саме їй потрібно. Ти як батько чи мама якось це відчуваєш на підсвідомому рівні. І тоді, звісно, треба допомогти прожити цей момент. Такі маленькі щоденні миті з донькою роблять уважнішим, відповідальнішим і м’якшим загалом по життю. І точно змінюють на краще тебе як особистість.

POSITIFF з донькою / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

