Фіма Константиновський пригадав кумедну історію з молодшим братом

23 січня 2026 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Фіма Константиновський пригадав кумедну історію з молодшим братом
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий гри «Поле» Фіма Константиновський розповів про пранки у родині.

[[read_also article_id="10237716" /]У родині Фіми Константиновського гумор працює, як клей: обʼєднує, знімає напруження і нагадує, що поруч свої. Талант жартувати ведучий Нового каналу спадкував від тата-гумориста, який також виступав у КВК. 

До сьогодні любить пранкувати рідних і друзів. Та найбільше йому запамʼятався розіграш над братом, який влаштував ще понад 15 років тому.

Я людина, яка дуже любить приколи. І завжди пишаюся, коли доводжу їх до кінця. Ця історія саме така! – розповідає Фіма Константиновський. – Поділюся пранком над братом, який вдався (усміхається). Тоді Ігор був малий, років пʼять, мабуть. Ми запускали феєрверки в одному з дніпровських подвір’їв. Звісно, робили це, коли ще було дозволено. Тож дуже давно, як ви зрозуміли. В якийсь момент вийшов охоронець і вигнав нас. Тоді ми одразу побігли додому.

Ведучий Фіма Константиновський з батьками та братом / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Проте на цьому історія не завершилася.

Дорогою додому Ігор тремтів від страху. Брат неймовірно боявся, все повторював: «Він нас побачив і запамʼятав. Це вʼязниця». Я ж відповідав, що не знаю, що чекає на нас (усміхається). Наступного дня взяв його телефон, перейменував себе в поліцію і подзвонив йому. Сказав: «Алло, це поліція. А це Ігор Константиновський, який живе за такою-то адресою? А кімната – остання в коридорі ліворуч?» (сміється). Він тремтячим голосом усе підтверджував. Я ще й просив батька зняти його, бо той сидів поруч. Це було дуже смішно! – з усмішкою розповідає зірка «Поля». – Потім Ігор почав мститися усім. Памʼятаю, що перейменував батька в телефоні на «прищ попи» (усміхається).

Ведучий Фіма Константиновський з братом / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Фіма Константиновський Поле 2 сезон Поле 3 сезон

Матеріали на тему

POSITIFF розповів про внутрішні зміни, які відчув за перший рік життя з дитиною
Новини

POSITIFF розповів про внутрішні зміни, які відчув за перший рік життя з дитиною
Даша Астафʼєва розповіла про бойфренда, який підштовхнув її до втілення мрії ще на початку стосунків
Новини

Даша Астафʼєва розповіла про бойфренда, який підштовхнув її до втілення мрії ще на початку стосунків
Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025
Телешоу

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 14.12.2025
Телешоу

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 14.12.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Смак дитинства: дивитися 11 випуск онлайн від 14.12.2025

Смак дитинства: дивитися 11 випуск онлайн від 14.12.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025
Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Смак дитинства: дивитися 11 випуск онлайн від 14.12.2025

Смак дитинства: дивитися 11 випуск онлайн від 14.12.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025
Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK