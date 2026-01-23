Фіма Константиновський пригадав кумедну історію з молодшим братом

Ведучий гри «Поле» Фіма Константиновський розповів про пранки у родині.

[[read_also article_id="10237716" /]У родині Фіми Константиновського гумор працює, як клей: обʼєднує, знімає напруження і нагадує, що поруч свої. Талант жартувати ведучий Нового каналу спадкував від тата-гумориста, який також виступав у КВК.

До сьогодні любить пранкувати рідних і друзів. Та найбільше йому запамʼятався розіграш над братом, який влаштував ще понад 15 років тому.

Я людина, яка дуже любить приколи. І завжди пишаюся, коли доводжу їх до кінця. Ця історія саме така! – розповідає Фіма Константиновський. – Поділюся пранком над братом, який вдався (усміхається). Тоді Ігор був малий, років пʼять, мабуть. Ми запускали феєрверки в одному з дніпровських подвір’їв. Звісно, робили це, коли ще було дозволено. Тож дуже давно, як ви зрозуміли. В якийсь момент вийшов охоронець і вигнав нас. Тоді ми одразу побігли додому.

Ведучий Фіма Константиновський з батьками та братом / Пресслужба Нового каналу

Проте на цьому історія не завершилася.

Дорогою додому Ігор тремтів від страху. Брат неймовірно боявся, все повторював: «Він нас побачив і запамʼятав. Це вʼязниця». Я ж відповідав, що не знаю, що чекає на нас (усміхається). Наступного дня взяв його телефон, перейменував себе в поліцію і подзвонив йому. Сказав: «Алло, це поліція. А це Ігор Константиновський, який живе за такою-то адресою? А кімната – остання в коридорі ліворуч?» (сміється). Він тремтячим голосом усе підтверджував. Я ще й просив батька зняти його, бо той сидів поруч. Це було дуже смішно! – з усмішкою розповідає зірка «Поля». – Потім Ігор почав мститися усім. Памʼятаю, що перейменував батька в телефоні на «прищ попи» (усміхається).

Ведучий Фіма Константиновський з братом / Пресслужба Нового каналу

