«Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY рассказали про любовь и идеальное свидание
14 февраля в Киеве состоится большой концерт #ПРОЛЮБОВ. «Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY споют лучшие хиты о любви, а со сцены и в зале прозвучат искренние признания.
Юрко-Yurcash Юрченко
Идеальное свидание – это когда вы только вдвоем. Неважно где – на море, в лесу или в космосе. Не люблю людные места: рестораны, кино, «кафе-мароженое». Именно так вы и понимаете, самодостаточна ваша пара или нет, и насколько долго это продлится.
Скорее всего, тайные встречи с девушкой в 90-х во время моей безумной популярности – это наиболее романтические свидания в моей жизни. У моего дома на «Демеевской» в те времена почти круглосуточно дежурила стайка поклонниц. Поэтому пробраться в квартиру незамеченным было непросто. Однажды моя девушка осталась в квартире одна, а я поехал на гастроли. После она рассказывала, что из-за двери ей угрожали облить кислотой и сжечь волосы. Кстати, я общаюсь с ней до сих пор. Это моя жена Светлана.
Любовь – это основа всего. Это фундамент мира, который создал Бог. Без любви жизнь не складывается. Это безграничная творческая сила, в том числе, и в музыке – здесь тоже на первом месте любовь, иначе и музыки никакой не было бы.
На концерте #ПРОЛЮБОВ мы с группой «Скрябін» сыграем суперхиты о любви. А еще вас ждут премьеры новых песен и неожиданных дуэтов. Обо всем не расскажем, потому что это сюрприз. «Велкам ту Валентин пати!» – кстати, это фраза из новой песни нового дует Yurcash&LETAY, которую мы впервые представим именно на концерте 14 февраля.
Илья LETAY Резников
Для хорошего свидания главное – правильная компания. Если мне хорошо и интересно с человеком, не имеет значения, где мы будем и что будем делать вместе. Хотя правильно организованное свидание – это круто! Я люблю придумывать приятные сюрпризы и радовать жену. И она тоже часто что-то делает для меня.
У меня в жизни было много приятных моментов, связанных со свиданиями. Например, однажды моя будущая жена повезла меня кататься на квадроциклах. Я был с завязанными глазами и не знал, что будет, пока меня не посадили на квадроцикл. Это было весело!
Валерий Харчишин, «Друга Ріка»
Никогда не ходите на свидание толпой, даже если это ваши лучшие друзья.
Однажды в юношестве я решил добиться расположения девушки, которая мне нравилась, но не решался ей об этом рассказать, тогда я придумал решить этого вопрос оригинально – притащил с собой на встречу друзей. Я надеялся, что они смогут повлиять на ее решение быть сговорчивее и начать со мной отношения. К слову, это было первое инициированное мной свидание. Все закончились гораздо хуже, чем групповая оргия. Она осталась с друзьями, а мне пришлось возвращаться домой одному.
Сейчас я уже и не помню, когда в последний раз был на свидании. Я много работаю и часто прихожу домой, когда моя любимая уже спит, а она уходит на работу, когда еще сплю я. Поэтому неожиданная встреча в постели – наше идеальное свидание. Скучно? Возможно. Но неважно, как часто, при каких обстоятельственные и где именно происходит ваше свидание, важно – что заставляет вас бежать навстречу друг к другу.
Краткое знакомство с моей женой на улице длиною в 5 минут – это самое памятное свидание в моей жизни, которое продолжается уже много лет.
Напомним,