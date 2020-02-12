«Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY рассказали про любовь и идеальное свидание

12 февраля 2020 17:20 Юлия Крутиева
«Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY рассказали про любовь и идеальное свидание
«Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY рассказали про любовь и идеальное свидание
пресс-служба

14 февраля в Киеве состоится большой концерт #ПРОЛЮБОВ. «Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY споют лучшие хиты о любви, а со сцены и в зале прозвучат искренние признания.

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Накануне праздника его участники Юрко-Yurcash Юрченко, Илья LETAY Резников и Валерий Харчишин рассказали, что для них значит любовь.  

Юрко-Yurcash Юрченко

Идеальное свидание – это когда вы только вдвоем. Неважно где – на море, в лесу или в космосе. Не люблю людные места: рестораны, кино, «кафе-мароженое». Именно так вы и понимаете, самодостаточна ваша пара или нет, и насколько долго это продлится.

Скорее всего, тайные встречи с девушкой в 90-х во время моей безумной популярности – это наиболее романтические свидания в моей жизни. У моего дома на «Демеевской» в те времена почти круглосуточно дежурила стайка поклонниц. Поэтому пробраться в квартиру незамеченным было непросто. Однажды моя девушка осталась в квартире одна, а я поехал на гастроли. После она рассказывала, что из-за двери ей угрожали облить кислотой и сжечь волосы. Кстати, я общаюсь с ней до сих пор. Это моя жена Светлана.

Любовь – это основа всего. Это фундамент мира, который создал Бог. Без любви жизнь не складывается. Это безграничная творческая сила, в том числе, и в музыке – здесь тоже на первом месте любовь, иначе и музыки никакой не было бы.

На концерте #ПРОЛЮБОВ мы с группой «Скрябін» сыграем суперхиты о любви. А еще вас ждут премьеры новых песен и неожиданных дуэтов. Обо всем не расскажем, потому что это сюрприз. «Велкам ту Валентин пати!» – кстати, это фраза из новой песни нового дует Yurcash&LETAY, которую мы впервые представим именно на концерте 14 февраля.

Илья LETAY Резников

Для хорошего свидания главное – правильная компания. Если мне хорошо и интересно с человеком, не имеет значения, где мы будем и что будем делать вместе. Хотя правильно организованное свидание – это круто! Я люблю придумывать приятные сюрпризы и радовать жену. И она тоже часто что-то делает для меня.

У меня в жизни было много приятных моментов, связанных со свиданиями. Например, однажды моя будущая жена повезла меня кататься на квадроциклах. Я был с завязанными глазами и не знал, что будет, пока меня не посадили на квадроцикл. Это было весело!

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Мне трудно ответить, что такое любовь, я могу лишь немного прикоснуться к ней в своих песнях. Она выражается во множестве мелочей, в больших событиях и поступках. Можно только ответить, есть ли она, и сразу почувствовать, когда ее нет. К счастью, в моей жизни она есть. Думаю, любовь очень важна, она может помочь человеку стать его лучшей версией.

Певец LETAY / пресс-служба
14 февраля мы будем петь песни о любви и презентуем сразу три новые. Мне кажется, этот концерт – хороший повод лишний раз порадовать своего партнера. А если ты одинок – наконец набраться смелости и пригласить кого-то на свидание.

Валерий Харчишин, «Друга Ріка»

Никогда не ходите на свидание толпой, даже если это ваши лучшие друзья.

Однажды в юношестве я решил добиться расположения девушки, которая мне нравилась, но не решался ей об этом рассказать, тогда я придумал решить этого вопрос оригинально – притащил с собой на встречу друзей. Я надеялся, что они смогут повлиять на ее решение быть сговорчивее и начать со мной отношения. К слову,  это было первое инициированное мной свидание. Все закончились гораздо хуже, чем групповая оргия. Она осталась с друзьями, а мне пришлось возвращаться домой одному.

Сейчас я уже и не помню, когда в последний раз был на свидании. Я много работаю и часто прихожу домой, когда моя любимая уже спит, а она уходит на работу, когда еще сплю я. Поэтому неожиданная встреча в постели – наше идеальное свидание. Скучно? Возможно. Но неважно, как часто, при каких обстоятельственные и где именно происходит ваше свидание, важно – что заставляет вас бежать навстречу друг к другу.

Краткое знакомство с моей женой на улице длиною в 5 минут – это самое памятное свидание в моей жизни, которое продолжается уже много лет.

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14 февраля – отличный повод собраться на вечеринке или на концерте, чтобы оторваться с любимым человеком. В конце концов, музыка, которую вы слушаете, чаще всего – объединяющий фактор. Я не могу представить счастливую пару, у которой нет «своих» песен или даже гимнов их отношений.

Группа «Друга Ріка» / пресс-служба
Нам, музыкант-авторам, часто приходится идти на сделку с собственной совестью, обнажать чувства и эксплуатировать любовь в своей профессиональной деятельности. Потому нам было достаточно легко выбрать плейлист для концерта #ПРОЛЮБОВ – у нас  и нет песен, которые написаны о чем-то еще или не благодаря ей. Будь то «Секрет», «Три Хвилини», «Ангел» или «Монстр» – он  же все равно «милый».

Напомним, 

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