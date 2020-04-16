Украинский врач рассказал о рабочей поездке в Италию

Аппараты искусственного дыхания в приемном отделении и новые стены, чтобы пациенты не пересекались — это реальность госпиталя в Италии, куда приехала команда украинских медиков.

Напомним, что 20 наших врачей отправились в эпицентр европейской пандемии — провинцию Марке. Корреспонденту программы СТБ « Вікна-новини » Борису Сачалко удалось пообщаться с одним из них — Тарасом Оранским и узнать, реально ли итальянский опыт воплотить в украинской действительности.

«Два основных госпиталя переполнены на 100%. Сейчас мы находимся в клинике, которая обустроена специально под зараженных COVID-19. Управляющим этого госпиталя в короткие сроки удалось построить стены между пациентами, распределить поток новых заболевших и сделать так, чтобы они не пересекались. В клинике также есть зона, куда кладут «не COVID-ных» пациентов. Сделано это все для того, чтобы обезопасить здоровых от заражения», — рассказывает Тарас Оранский.

Однако на вопрос, что же в Италии есть из новшеств, чего нет в Украине, врач затруднился ответить. Он отметил, что самый главный момент, который мы можем позаимствовать, — это самоорганизация.

«Есть компьютерные томографы, которые позволяют сразу при поступлении пациента оценить сложность и пораженность легочных тканей. Также возможность вовремя оценить состояние газов артериальной крови, что доступно не только в отделениях интенсивной терапии, а и в приемной», — говорит украинский врач.

Однако не секрет, что причиной такого количества заболевших является нарушение карантина итальянцами. Ранее жители очень халатно относились к правилам самоизоляции и введенным ограничениям. Тарас Оранский отмечает, что в Украине вовремя оглашен карантин, и именно это позволяет удерживать контроль над пандемией.

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