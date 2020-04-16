Украинский врач рассказал о рабочей поездке в Италию
Аппараты искусственного дыхания в приемном отделении и новые стены, чтобы пациенты не пересекались — это реальность госпиталя в Италии, куда приехала команда украинских медиков.
«Два основных госпиталя переполнены на 100%. Сейчас мы находимся в клинике, которая обустроена специально под зараженных COVID-19. Управляющим этого госпиталя в короткие сроки удалось построить стены между пациентами, распределить поток новых заболевших и сделать так, чтобы они не пересекались. В клинике также есть зона, куда кладут «не COVID-ных» пациентов. Сделано это все для того, чтобы обезопасить здоровых от заражения», — рассказывает Тарас Оранский.
Однако на вопрос, что же в Италии есть из новшеств, чего нет в Украине, врач затруднился ответить. Он отметил, что самый главный момент, который мы можем позаимствовать, — это самоорганизация.
«Есть компьютерные томографы, которые позволяют сразу при поступлении пациента оценить сложность и пораженность легочных тканей. Также возможность вовремя оценить состояние газов артериальной крови, что доступно не только в отделениях интенсивной терапии, а и в приемной», — говорит украинский врач.
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