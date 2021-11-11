Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь предупредила украинцев о новой опасности, связанную с в соцсетями

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь разоблачила набирающую популярность аферу.

Казалось бы, мошенники перепробовали все возможные схемы афер в социальных сетях, но нет. Они регулярно находят новые способы обмануть доверчивых людей и «развести» их на деньги.

О новой схеме, набирающей популярности, предупредила Елена-Кристина Лебедь - ведущая проекта «Аферисты в сетях».

Вам может прийти личное сообщение или всплыть где-то в соцсетях реклама в стиле «Делаем крутые фотосессии почти даром». Если заинтересуетесь, вам сразу же напишут, что дадут и платье, и туфли, и макияж, а сама фотосессия будет супер-пупер качественной, - рассказала Елена-Кристина Лебедь. - Тут вы, по задумке аферистов, уже должны загореться предложением и представить себя в фотостудии во всей этой красоте… И в этот момент вам говорят: «Так как у нас много желающих на съемку по такой низкой цене, работаем только по полной предоплате. Поэтому вы нам пересылаете три тысячи гривен, а мы бронируем любую удобную дату». И все! Мошенники берут деньги и просто пропадают.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Уберечься от таких аферистов несложно - просто помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Вы должны запомнить навсегда: никаких «сначала оплати, а потом получи»! Это не работает! Так действуют только аферисты, - добавила ведущая.

Напомним,