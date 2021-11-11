Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь предупредила украинцев о новой опасности, связанную с в соцсетями

11 ноября 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь предупредила украинцев о новой опасности, связанную с в соцсетями
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь разоблачила набирающую популярность аферу.

Читайте такжеГодовалая дочь Светланы Тарабаровой сделала первые шаги: Щастя в простих речах
Казалось бы, мошенники перепробовали все возможные схемы афер в социальных сетях, но нет. Они регулярно находят новые способы обмануть доверчивых людей и «развести» их на деньги. 

О новой схеме, набирающей популярности, предупредила Елена-Кристина Лебедь - ведущая проекта «Аферисты в сетях».

Вам может прийти личное сообщение или всплыть где-то в соцсетях реклама в стиле «Делаем крутые фотосессии почти даром». Если заинтересуетесь, вам сразу же напишут, что дадут и платье, и туфли, и макияж, а сама фотосессия будет супер-пупер качественной, - рассказала Елена-Кристина Лебедь. - Тут вы, по задумке аферистов, уже должны загореться предложением и представить себя в фотостудии во всей этой красоте… И в этот момент вам говорят: «Так как у нас много желающих на съемку по такой низкой цене, работаем только по полной предоплате. Поэтому вы нам пересылаете три тысячи гривен, а мы бронируем любую удобную дату». И все! Мошенники берут деньги и просто пропадают.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеСушеф "Адской кухни" рассказала о сложностях на съемках реалити во время беременности
Уберечься от таких аферистов несложно - просто помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Вы должны запомнить навсегда: никаких «сначала оплати, а потом получи»! Это не работает! Так действуют только аферисты, - добавила ведущая.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый Канал социальные сети Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях новости Аферисты в сетях-7

Материалы по теме

Экс-участница "НеАнгелов" травмировалась до крови из-за MELOVIN'а
Новости

Экс-участница "НеАнгелов" травмировалась до крови из-за MELOVIN'а
Иво Бобул жестко высказался о солистке группы Go_A Екатерине Павленко: Она никто и зовут ее никак
Новости

Иво Бобул жестко высказался о солистке группы Go_A Екатерине Павленко: Она никто и зовут ее никак
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 30.10.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 40 выпуск от 30.10.2021
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2021)
Телешоу

Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2021)

Популярное на сайте

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года

Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK