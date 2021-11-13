Саймон Бейкер бросил девушку спустя полгода отношений: известна причина
Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Саймона Бейкера.
Вместе с Лаурой Саймон прожил под одной крышей не так уж много времени. Свои отношения пара подтвердила в марте этого года, а уже в мае они решили жить вместе.
Но построить семейное счастье Бейкеру и Гиббс не удалось. Причина разрыва их отношений оказалась очень очевидной. Пара рассталась из-за разногласий в вопросе вакцинации от коронавируса.
Как заявила дизайнер, из-за ограничений ей пришлось закрыть магазин собственного бренда. Непривитые потенциальные покупатели не могли посещать бутик, и он перестал приносить прибыль.