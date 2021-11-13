Саймон Бейкер бросил девушку спустя полгода отношений: известна причина

13 ноября 2021 14:25 Туренко Андрей
Саймон Бейкер бросил девушку спустя полгода отношений: известна причина
Актер Саймон Бейкер
instagram.com/snappytoes

Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Саймона Бейкера.

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Журналисты иностранных изданий утверждают, что 56-летний актер Саймон Бейкер, известный по сериалу «Менталист», расстался со своей девушкой - 36-летней дизайнером Лаурой Гиббс.

Вместе с Лаурой Саймон прожил под одной крышей не так уж много времени. Свои отношения пара подтвердила в марте этого года, а уже в мае они решили жить вместе.

Но построить семейное счастье Бейкеру и Гиббс не удалось. Причина разрыва их отношений оказалась очень очевидной. Пара рассталась из-за разногласий в вопросе вакцинации от коронавируса. 

Актер Саймон Бейкер / instagram.com/snappytoes

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Узнав, что Лаура приняла участие в митинге против прививок, Саймон с ней расстался. Сама женщина выступает против вакцинации и называет ограничения дискриминацией.

Как заявила дизайнер, из-за ограничений ей пришлось закрыть магазин собственного бренда. Непривитые потенциальные покупатели не могли посещать бутик, и он перестал приносить прибыль.

Дизайнер Лаура Гиббс / instagram.com/lauramay_/
Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети новости расставание Саймон Бейкер Лаура Гиббс

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