Звезда фильма "Сумерки" Тэйлор Лотнер сделал предложение медсестре
Актер Тейлор Лотнер порадовал поклонников приятной новостью.
11 ноября Тэйлор сделал предложение своей любимой девушке, медсестре из Калифорнии Тэй Доум. С ней он встречался около трех лет и сейчас решил перевести отношения на более высокий уровень.
29-летний актер не стал скрывать новость о переменах в личной жизни от поклонников. В своем Инстаграм он опубликовал несколько фотографий со своей невестой.
11.11.2021. И вот так все мои желания сбылись, - подписал снимки Тэйлор Лотнер.
Для Тэй предложение руки и сердца явно стало большой и приятной неожиданностью. От счастья девушка не смогла сдержать своих слез и тут же бросилась в объятия любимого.