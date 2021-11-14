Звезда фильма "Сумерки" Тэйлор Лотнер сделал предложение медсестре

14 ноября 2021 13:53 Туренко Андрей
Звезда фильма
Тейлор Лотнер и Тэй Доум
instagram.com/taylorlautner

Актер Тейлор Лотнер порадовал поклонников приятной новостью.

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Звезда легендарной саги «Сумерки» Тэйлор Лотнер решился на один из самых ответственных поступков в своей жизни. Актер готов распрощаться со статусом холостяка. 

11 ноября Тэйлор сделал предложение своей любимой девушке, медсестре из Калифорнии Тэй Доум. С ней он встречался около трех лет и сейчас решил перевести отношения на более высокий уровень.

29-летний актер не стал скрывать новость о переменах в личной жизни от поклонников. В своем Инстаграм он опубликовал несколько фотографий со своей невестой.

Тейлор Лотнер и Тэй Доум / instagram.com/taylorlautner

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Помолвка пары прошла в очень романтической обстановке. Лотнер украсил помещение свечами, усеял все лепестками цветов, а финальным акцентом стала неоновая вывеска с собственной фамилией.

11.11.2021. И вот так все мои желания сбылись, - подписал снимки Тэйлор Лотнер.

Для Тэй предложение руки и сердца явно стало большой и приятной неожиданностью. От счастья девушка не смогла сдержать своих слез и тут же бросилась в объятия любимого.

Тейлор Лотнер и Тэй Доум / instagram.com/taylorlautner
Напомним, 

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