Звезда фильма "Сумерки" Тэйлор Лотнер сделал предложение медсестре

Актер Тейлор Лотнер порадовал поклонников приятной новостью.

Звезда легендарной саги «Сумерки» Тэйлор Лотнер решился на один из самых ответственных поступков в своей жизни. Актер готов распрощаться со статусом холостяка.

11 ноября Тэйлор сделал предложение своей любимой девушке, медсестре из Калифорнии Тэй Доум. С ней он встречался около трех лет и сейчас решил перевести отношения на более высокий уровень.

29-летний актер не стал скрывать новость о переменах в личной жизни от поклонников. В своем Инстаграм он опубликовал несколько фотографий со своей невестой.

Тейлор Лотнер и Тэй Доум / instagram.com/taylorlautner

Помолвка пары прошла в очень романтической обстановке. Лотнер украсил помещение свечами, усеял все лепестками цветов, а финальным акцентом стала неоновая вывеска с собственной фамилией.

11.11.2021. И вот так все мои желания сбылись, - подписал снимки Тэйлор Лотнер.

Для Тэй предложение руки и сердца явно стало большой и приятной неожиданностью. От счастья девушка не смогла сдержать своих слез и тут же бросилась в объятия любимого.

Тейлор Лотнер и Тэй Доум / instagram.com/taylorlautner

Напомним,