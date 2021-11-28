Жена Григория Решетника восхитила фигурой в купальнике на райском острове Аруба - фото

Григорий Решетник с женой и сыном

Жена Григория Решетника Кристина решила устроить себе райский отдых.

Правда, в этот раз жена Григория Решетника отправилась в теплые края без мужа и детей. По признанию женщины, на этом настоял сам ведущий проекта «Холостячка».

Но на отдых Кристина отправилась все-таки не сама, а в компании своей подруги – блогера Алисы Илиевой. В качестве курорта для отпуска девушки выбрали сказочный остров посреди Карибского моря – Аруба.

Жена Григория Решетника Кристина / instagram.com/kristina_reshetnik

На своей странице в Инстаграм Кристина делится фотографиями сказочных пейзажей острова, рассказывает об экскурсиях и не прочь похвастаться своей фигурой.

Сейчас блог женщины буквально усыпан снимками, на которых она позирует в стильных купальниках разного цвета.

Дивлюсь на фото зі снігом в Києві і іще більше не вірю, що я зараз тут - на Арубі, де круглий рік +30 і вдень і вночі, де пальми білий пісок і кришталево чиста вода. Сьогодні плавали в голубій лагуні, займались снорклінгом і бачили гарний підводний світ. Яка ж тут краса, - подписала одну из фотографий Кристина.

Жена Григория Решетника Кристина / instagram.com/kristina_reshetnik

Фолловеры Кристины оценили ее стройные ноги, плоский животик и роскошные волосы. В комментариях они засыпали ее комплиментами: «Ви прикраса Аруби, ну дуже гарно виглядаєте», «Шикарна жінка», «Вы невероятная красотка», «Фигура у вас Кристина агонь», «Фігура бомба ракета».

Жена Григория Решетника Кристина / instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним,