Наталка Карпа подвела итоги 2021 года, намекнув на примирение с мужем

2 января 2021 02:50 Туренко Андрей
Наталка Карпа подвела итоги 2021 года, намекнув на примирение с мужем
Певица Наталка Карпа
instagram.com/natalkakarpa

Певица Наталка Карпа решила подвести свои личные итоги 2021 года.

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Для Наталки Карпы уходящий год стал годом испытаний. В конце осени певица призналась, что ее семья близка к распаду. Тогда женщина намекнула на сложные отношения с мужем.

В программе «Зірковий шлях» Наталка заявила, что проблемы в ее отношениях с Евгением Тереховым начались после появления на свет их замечательной доченьки Златы.

В преддверии Нового 2022 года Карпа решила подвести свои личные итоги, завуалировано намекнув, что в ее отношениях героем АТО может случиться примирение.

Певица Наталка Карпа с мужем / instagram.com/natalkakarpa
Були випробування,- які колись переживала в житті, і думала, що це вже більше ніколи зі мною точно не трапиться,- ані, тепер беру з собою в новий, усвідомлення, що двічі в одну річку, ой як можна увійти – пишет артистка.

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Также Наталка поделилась приятными моментами, которые случились с ней в 2021 году. Певица призналась, что в год Белого Металлического Быка реализовалась ее мечта, которую она ждала 10 лет.

Були обійми та переживання, класний секс і смачний кекс. Був Шарм і Марс, але і за Одесу не забули. Були нові сукні, і старі викинуті речі, були рекламно-інстраграмні сторіси-чесні (бо по іншому не вмію), проте живе спілкування нарешті вернулось, алилуя(без нього ми так багато втрачаємо), був драйв і страх нових починань. Була зреалізована мрія, на яку я чекала 10 років (має скоро бути в ефірі) - дякую супер команді-хочу ще, - пишет звезда.

Певица Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa
Напомним, 

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