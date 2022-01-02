Наталка Карпа подвела итоги 2021 года, намекнув на примирение с мужем
Певица Наталка Карпа решила подвести свои личные итоги 2021 года.
В программе «Зірковий шлях» Наталка заявила, что проблемы в ее отношениях с Евгением Тереховым начались после появления на свет их замечательной доченьки Златы.
В преддверии Нового 2022 года Карпа решила подвести свои личные итоги, завуалировано намекнув, что в ее отношениях героем АТО может случиться примирение.
Були випробування,- які колись переживала в житті, і думала, що це вже більше ніколи зі мною точно не трапиться,- ані, тепер беру з собою в новий, усвідомлення, що двічі в одну річку, ой як можна увійти – пишет артистка.
Були обійми та переживання, класний секс і смачний кекс. Був Шарм і Марс, але і за Одесу не забули. Були нові сукні, і старі викинуті речі, були рекламно-інстраграмні сторіси-чесні (бо по іншому не вмію), проте живе спілкування нарешті вернулось, алилуя(без нього ми так багато втрачаємо), був драйв і страх нових починань. Була зреалізована мрія, на яку я чекала 10 років (має скоро бути в ефірі) - дякую супер команді-хочу ще, - пишет звезда.