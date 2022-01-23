Вика Смеюха похвасталась фигурой в бикини во время отдыха на Мальдивах - фото

Новый год многие звезды решили начать с отдыха за границей. Не стала исключением и Вика Смеюха.

Отработав новогодние корпоративы, Виктория Смеюха решила провести отдых на одном из полюбившемся многими звездами курорте. Зимний отпуск звезда устроила себе на Мальдивах.

О своем активном досуге Смеюха рассказывает в Инстаграм. При этом 36-летняя экс-солистка группы «НеАнгелы» решила покорить подписчиков и серией фотографий в бикини.

Певица Вика Смеюха / instagram.com/vikanablack

На одном из таких кадров звезда позирует на фоне Индийского океана в красочном купальнике. Виктория восхитила поклонников своей стройной фигурой, стальным прессом и упругими ягодицами.

Как же удачно в кадре появился Мальдивский аист, который дополнил мою фотосессию! Дорогие мои, я уже потихоньку освоилась на Мальдивах и ничуть не скучаю: читаю книги, учу новые песни, тренируюсь, гуляю, - подписала фотографию Смеюха.

Само собой подобный кадр не смог остаться без реакции публики. Подписчики засыпали Викторию комплиментами: «Богиня Афродита», «Какая фигура», «Красивая-красивая», «Дивлюсь на тебе і життя надихає радістю».

Певица Вика Смеюха / instagram.com/vikanablack

Напомним,