МУЗИКА ВІЙНИ: другий благодійний концерт від Boho та порталу МУЗВАР
18 листопада о 18:00 у київському ресторані Boho (простору, де насолоди піднесені в культ) на одну сцену вийдуть неймовірно потужні та яскраві артисти заради великого збору на потреби ЗСУ.
До лайпапу заходу, який був створений після аналізу отриманих запитів від читачів «МУЗВАР» та у кооперації з рестораном Boho, увійшли:
- проникливий Сергій Бабкін – автор та виконавець народних хітів «Де би я», «Хто далі йде», тренер-переможець головного вокального проєкту «Голос Країни-8», тренер «Ліги Сміху»;
- харизматичний Wellboy – «Відкриття року» за версією премії YUNA. Вже з першого хіта «Гуси» його полюбила вся країна, а його запальні «Вишні» грали цього літа з кожного куточка України;
- оригінальна та самобутня Лилу45 – співачка, яка увірвалась до шоубізнесу через TikTok, за 2022 рік випустила вже три альбоми та збирає повні зали;
- таємничі МЮСЛІ UA – проєкт, який набрав скажену популярність у мережі завдяки танцювальним трекам, що об’єднали всю країну, а їхню «Вова, їбаш їх блеать» – знає кожен українець;
- провокаційна SLAVA KAMINSKA – ексучасниця дуету «НеАнгели», яка відтепер продовжує сольну кар’єру;
- вайбовий гурт «ТОНКА» – учасник цьогорічного Нацвідбору, якісна та сучасна музика, яка впізнається з перших секунд;
- хітові Люса Кава та YATSUTA – артистки, що стали справжніми відкриттями за час повномасштабного вторгнення росії завдяки ТікТок;
- непередбачуваний Santorin – молодий репер, пісні якого закохують з першого разу;
- представники нової музичної хвилі ULIANA ROYCE, ARTEANA, KORCHENOVA, RINA RI, Masha Danilova, Gorim! & Yuzvik та наймолодша учасниця концерту – семирічна волонтерка Софія Нерсесян.
Як і на першому благодійному концерті «МУЗИКА ВІЙНИ», організатори запланували участь спеціального зіркового гостя. Минулого разу на сцену несподівано для всіх з'явилась Alina Pash. Кого чекати в Boho – наразі секрет!
Спеціальні гості концерту: українські співаки, громадські діячі, волонтери, військові, теле- та радіоведучі, спортсмени, серед яких український гімнаст, олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики, шестиразовий чемпіон Європи зі спортивної гімнастики – Олег Верняєв.
Ведучим події стане відомий український радіоведучий та продюсер – Серж Гагарін. Допомагатимуть йому чарівні учасниці колективу SESTRA.
Головна мета заходу – зібрати кошти на купівлю авто для фронту.
Ми збираємо на джип для реактивного дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ці хлопці вміють працювати, а висока мобільність окремих невеличких груп збільшує їхню ефективність! Отже, підвищимо їх ефективність разом, – коментує волонтер Андрій Коробкін («Тилові хом’яки», спеціальні волонтерські сили).
Дата: 18 листопада. Початок події о 18:00. Місце проведення концерту: Boho, Київ, вул. Івана Федорова, 4.
Партнери події: HydraFacial, Circadia, iS CLINICAL.
Медіапартнери: VIVA!, Marie Claire, «Теленеделя», Tochka.net, Новий, 5 канал, MUSIC BOX, KP.ua, Радіо Українських Доріг, Радіо Прищепкін, Слухач.ua, Ivona, Fanmuza, OGAE Ukraine, MuzikaUA та ін.
ДОВІДКА: музичний портал «МУЗВАР» створено у 2020 році, наразі загальна авдиторія порталу налічує понад 175 тис. читачів та слухачів. У вересні 2021 року відбулась перша незалежна премія MUZVAR AWARDS, на якій в т.ч. отримав свою першу музичну нагороду співак WELLBOY, популярна ютуберка Natella Kirs та інші представники креативної індустрії України.