МУЗИКА ВІЙНИ: другий благодійний концерт від Boho та порталу МУЗВАР

МУЗИКА ВІЙНИ: другий благодійний концерт від Boho та порталу МУЗВАР

18 листопада о 18:00 у київському ресторані Boho (простору, де насолоди піднесені в культ) на одну сцену вийдуть неймовірно потужні та яскраві артисти заради великого збору на потреби ЗСУ.

Повномасштабне вторгнення росії на територію України повністю змінило напрям української музики. Всі українські артисти стали музичною обороною своєї країни. Також з’явилася нова хвиля хітмейкерів – молодих та перспективних, популярність до яких прийшла під час війни. «МУЗВАР» завжди стоїть на варті українського сегмента музики та підтримує українських артистів. Тому, відчуваючи потребу авдиторії у цьому, був створений великий плейлист «Музика війни», що вже має 10 частин та охоплює на всіх платформах понад 300 виконавців. Однойменні добірки від «МУЗВАР» загалом отримали понад 11 млн прослуховувань на всіх платформах порталу.

До лайпапу заходу, який був створений після аналізу отриманих запитів від читачів «МУЗВАР» та у кооперації з рестораном Boho, увійшли:

проникливий Сергій Бабкін – автор та виконавець народних хітів «Де би я», «Хто далі йде», тренер-переможець головного вокального проєкту «Голос Країни-8», тренер «Ліги Сміху»;

харизматичний Wellboy – «Відкриття року» за версією премії YUNA. Вже з першого хіта «Гуси» його полюбила вся країна, а його запальні «Вишні» грали цього літа з кожного куточка України;

Співак Wellboy / Пресслужба

оригінальна та самобутня Лилу45 – співачка, яка увірвалась до шоубізнесу через TikTok, за 2022 рік випустила вже три альбоми та збирає повні зали;

таємничі МЮСЛІ UA – проєкт, який набрав скажену популярність у мережі завдяки танцювальним трекам, що об’єднали всю країну, а їхню «Вова, їбаш їх блеать» – знає кожен українець;

провокаційна SLAVA KAMINSKA – ексучасниця дуету «НеАнгели», яка відтепер продовжує сольну кар’єру;

Співачка SLAVA KAMINSKA / Пресслужба

вайбовий гурт «ТОНКА» – учасник цьогорічного Нацвідбору, якісна та сучасна музика, яка впізнається з перших секунд;

хітові Люса Кава та YATSUTA – артистки, що стали справжніми відкриттями за час повномасштабного вторгнення росії завдяки ТікТок;

непередбачуваний Santorin – молодий репер, пісні якого закохують з першого разу;

представники нової музичної хвилі ULIANA ROYCE, ARTEANA, KORCHENOVA, RINA RI, Masha Danilova, Gorim! & Yuzvik та наймолодша учасниця концерту – семирічна волонтерка Софія Нерсесян.

Як і на першому благодійному концерті «МУЗИКА ВІЙНИ», організатори запланували участь спеціального зіркового гостя. Минулого разу на сцену несподівано для всіх з'явилась Alina Pash. Кого чекати в Boho – наразі секрет!

Окрім хітів 2022 року у програмі концерту запланований благодійний аукціон, гроші з продажу унікальних лотів якого будуть направлені на потреби нашої країни. Глядачі зможуть придбати особливі лоти, пов’язані з українським шоубізнесом, особисті речі від артистів та унікальні лоти від наших військових.

КВИТКИ НА ПОДІЮ

Спеціальні гості концерту: українські співаки, громадські діячі, волонтери, військові, теле- та радіоведучі, спортсмени, серед яких український гімнаст, олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики, шестиразовий чемпіон Європи зі спортивної гімнастики – Олег Верняєв.

Ведучим події стане відомий український радіоведучий та продюсер – Серж Гагарін. Допомагатимуть йому чарівні учасниці колективу SESTRA.

Головна мета заходу – зібрати кошти на купівлю авто для фронту.

Ми збираємо на джип для реактивного дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ці хлопці вміють працювати, а висока мобільність окремих невеличких груп збільшує їхню ефективність! Отже, підвищимо їх ефективність разом, – коментує волонтер Андрій Коробкін («Тилові хом’яки», спеціальні волонтерські сили).

Продаж лімітованої кількості квитків на подію за символічною ціною 9,99 вже відкрито! Всі 100% зібраних коштів з продажу квитків, лотів і, звичайно, ваші донати збираються на спеціальну «публічну банку».

Дата: 18 листопада. Початок події о 18:00. Місце проведення концерту: Boho, Київ, вул. Івана Федорова, 4.

Партнери події: HydraFacial, Circadia, iS CLINICAL.

Медіапартнери: VIVA!, Marie Claire, «Теленеделя», Tochka.net, Новий, 5 канал, MUSIC BOX, KP.ua, Радіо Українських Доріг, Радіо Прищепкін, Слухач.ua, Ivona, Fanmuza, OGAE Ukraine, MuzikaUA та ін.

ДОВІДКА: музичний портал «МУЗВАР» створено у 2020 році, наразі загальна авдиторія порталу налічує понад 175 тис. читачів та слухачів. У вересні 2021 року відбулась перша незалежна премія MUZVAR AWARDS, на якій в т.ч. отримав свою першу музичну нагороду співак WELLBOY, популярна ютуберка Natella Kirs та інші представники креативної індустрії України.