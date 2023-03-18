Злата Огнєвіч, Віра Кекелія та інші зірки розповіли про свої найулюбленіші міста України

18 марта 2023 10:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Злата Огнєвіч, Віра Кекелія та інші зірки розповіли про свої найулюбленіші міста України
Злата Огнєвіч та Віра Кекелія
instagram.com/zlata.ognevich

До великої премʼєри шоу «Я люблю Україну» на ТЕТ українські зірки назвали свої улюблені міста.

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З 19 березня о 19:00 телеканал ТЕТ показуватиме нове велике шоу для всієї родини «Я люблю Україну». Глядачі відчують любов до України разом з енергійною Ксенією Мішиною та надзвичайно смішними Володимиром Дантесом та Юрієм Ткачем.

Щотижня в ефірі телеканалу чекають різноманітні конкурси, але завжди однаково веселі та смішні українські зірки: актори, співаки, шоумени та лідери думок.

З нагоди премʼєри Злата Огнєвіч, ALEKSEEV, ROXOLANA, Ірина Гатун, Аліна Блажкевич, Віра Кекелія, Степан Казанін і Mamarika зізналися в коханні містам України.

Злата Огнєвіч, співачка – Львів

Я себе завжди почуваю як вдома у Львові. Обожнюю це місто, його вулиці. Найсмачніше їжа для мене саме у Львові, тут неймовірна кількість різноманітних смаків. Крім того, архітектура цього міста дійсно надихає. У Львові пройшов мій сольний концерт в межах туру «Світло» у бомбосховищі. Зовсім скоро в мене саме там буде запис на студії дуетної роботи, яку ви скоро почуєте.

Співачка Злата Огнєвіч / Пресслужба каналу ТЕТ

ALEKSEEV, співак – Харків, Одеса та Київ

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Співак зізнався, що йому складно виділити одне українське місто зі всіх, адже кожний клаптик нашої землі особливий і по-своєму унікальний, але все ж таки найближчі для нього – Харків, Одеса та рідне місто Київ. 

Перш за все згадується Харків, наше багатостраждальне, але красиве, масштабне та гостинне місто. На кожному концерті харківʼяни діляться своїм теплом, мотивують і дарують надію. Далі – Одеса. Це була любов з першого погляду. Саме тут у мене відбулося найбільше концертів. І, звісно, де б я не опинився, скільки б кілометрів нас не розділяло, мені зажди хочеться додому, до рідного Києва – саме про це моя пісня “Варшава – Київ”.

Співак ALEKSEEV / Пресслужба каналу ТЕТ

ROXOLANA, співачка – Львів

Львів я люблю за неймовірно теплих чарівних людей з дуже крутим почуттям гумору. За запашну каву та взагалі за дуже смачну їжу. Я люблю Львів за класні парки.

Співачка ROXOLANA / Пресслужба каналу ТЕТ

Аліна Блажкевич, акторка та авторка «Жіночого Кварталу» – Херсон

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Моє улюблене місто – це моє рідне місто Херсон. Там завжди трішки раніше починається весна. Зараз у Києві ще прохолодно, а там уже тепло. Там починають швидше розквітати абрикоси та яблуні. Там дуже гарно. Там так близько до моря. І там завжди пахне сонцем. Тому я сподіваюся, коли закінчиться війна і буде наша перемога, всі українці з’їздять у Херсон і зможуть насолодитися  таким спокійним, трішки повільним, але дуже класним містом.

Співачка Аліна Блажкевич / Пресслужба каналу ТЕТ

Ірина Гатун, акторка «Жіночого Кварталу» – Ніжин

Моє найулюбленіше місто України — це місто Ніжин Чернігівської області. Я в ньому виросла. І в цьому місті дуже багато місць, які повертають мене в дитинство. Кожна вуличка нагадує мені моїх  3, 5, 7, 14 років… Там пройшла моя юність і всі неймовірні щасливі дитячі роки.

Віра Кекелія та Ірина Гатун / Пресслужба каналу ТЕТ

Віра Кекелія, акторка «Жіночого Кварталу», співачка, телеведуча – Харків

Якщо говорити про моє улюблене українське місто, то звичайно, що я назву своє рідне місто Харків. Авжеж я його люблю. Тому що там пройшло моє дитинство. Там і досі живуть мої батьки. Обожнюю спогади, пов’язані з Харковом. Там було моє перше кохання. Там я робила перші кроки в досягнені своєї мрії. Там дуже багато пов’язано з моєю улюбленою справою – з музикою. Найбільше в Харкові мені подобаються мій рідний дім, парк, мої улюблені вулиці, якими я гуляю, коли приїжджаю. Мені дуже кортить поїхати туди знову. На жаль, я там вже не була більше як рік. Але сподіваюся, що дуже скоро я побачуся з рідним містом – я всім серцем цього бажаю. “Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті…”, як ми заспівали разом з Мішою Крупіним на концерті “Єдиного Кварталу”. А Міша Крупін також з Харкова. І ми з ним співали про наше місто.

Степан Казанін, актор Студії «Квартал 95» – Київ

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Моє улюблене місто України – Київ. Моє свідоме знайомство з Україною почалося саме з Києва. Це було дуже давно – в ті часи, коли ми ще грали у КВК. Тоді ми з командою протрималися цілий сезон до фіналу та змогли побачити Київ у різні пори року, в різних кольорах. І це місто прекрасне завжди, хоча найбільше я люблю весняний Київ, коли цвітуть каштани. І я дуже радий, що потім разом з “Кварталом” ми переїхали сюди жити. Це ж столиця. Звичайно, в Україні дуже багато красивих міст – Львів, Одеса, Буковель… Але на перше місце я поставив би Київ. А якщо говорити про район, то найбільше мені подобається Русанівка. Я там довгий час жив. Там канали, вихід до Дніпра.

Mamarika, співачка – Червоноград, Львів і Київ

Співачка зізналася, що дійсно складно обрати найулюбленіше місто України, оскільки для неї є кілька міст, з якими звʼязано її життя.

Моє рідне місто Червоноград – усе моє дитинство там пройшло. Мої студентські роки – у Львові, саме там я формувалася як особистість. Та якщо обирати одне конкретне місто – це Київ, адже тут я живу вже багато років, тут познайомилися зі своїм чоловіком, тут народила сина, тут створюю музику. Це моє місце сили.

«Я люблю Україну» – найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну. Глядачі та учасники обовʼязково дізнаються чимало цікавих фактів про Батьківщину. 

Не пропустіть прем’єру національних масштабів – велике шоу для всієї родини «Я люблю Україну» вже з 19 березня щонеділі о 19:00 на ТЕТ. 

Нагадаємо, 

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