Злата Огнєвіч, Віра Кекелія та інші зірки розповіли про свої найулюбленіші міста України
До великої премʼєри шоу «Я люблю Україну» на ТЕТ українські зірки назвали свої улюблені міста.
Щотижня в ефірі телеканалу чекають різноманітні конкурси, але завжди однаково веселі та смішні українські зірки: актори, співаки, шоумени та лідери думок.
З нагоди премʼєри Злата Огнєвіч, ALEKSEEV, ROXOLANA, Ірина Гатун, Аліна Блажкевич, Віра Кекелія, Степан Казанін і Mamarika зізналися в коханні містам України.
Злата Огнєвіч, співачка – Львів
Я себе завжди почуваю як вдома у Львові. Обожнюю це місто, його вулиці. Найсмачніше їжа для мене саме у Львові, тут неймовірна кількість різноманітних смаків. Крім того, архітектура цього міста дійсно надихає. У Львові пройшов мій сольний концерт в межах туру «Світло» у бомбосховищі. Зовсім скоро в мене саме там буде запис на студії дуетної роботи, яку ви скоро почуєте.
ALEKSEEV, співак – Харків, Одеса та Київ
Перш за все згадується Харків, наше багатостраждальне, але красиве, масштабне та гостинне місто. На кожному концерті харківʼяни діляться своїм теплом, мотивують і дарують надію. Далі – Одеса. Це була любов з першого погляду. Саме тут у мене відбулося найбільше концертів. І, звісно, де б я не опинився, скільки б кілометрів нас не розділяло, мені зажди хочеться додому, до рідного Києва – саме про це моя пісня “Варшава – Київ”.
ROXOLANA, співачка – Львів
Львів я люблю за неймовірно теплих чарівних людей з дуже крутим почуттям гумору. За запашну каву та взагалі за дуже смачну їжу. Я люблю Львів за класні парки.
Аліна Блажкевич, акторка та авторка «Жіночого Кварталу» – Херсон
Ірина Гатун, акторка «Жіночого Кварталу» – Ніжин
Моє найулюбленіше місто України — це місто Ніжин Чернігівської області. Я в ньому виросла. І в цьому місті дуже багато місць, які повертають мене в дитинство. Кожна вуличка нагадує мені моїх 3, 5, 7, 14 років… Там пройшла моя юність і всі неймовірні щасливі дитячі роки.
Віра Кекелія, акторка «Жіночого Кварталу», співачка, телеведуча – Харків
Якщо говорити про моє улюблене українське місто, то звичайно, що я назву своє рідне місто Харків. Авжеж я його люблю. Тому що там пройшло моє дитинство. Там і досі живуть мої батьки. Обожнюю спогади, пов’язані з Харковом. Там було моє перше кохання. Там я робила перші кроки в досягнені своєї мрії. Там дуже багато пов’язано з моєю улюбленою справою – з музикою. Найбільше в Харкові мені подобаються мій рідний дім, парк, мої улюблені вулиці, якими я гуляю, коли приїжджаю. Мені дуже кортить поїхати туди знову. На жаль, я там вже не була більше як рік. Але сподіваюся, що дуже скоро я побачуся з рідним містом – я всім серцем цього бажаю. “Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті…”, як ми заспівали разом з Мішою Крупіним на концерті “Єдиного Кварталу”. А Міша Крупін також з Харкова. І ми з ним співали про наше місто.
Степан Казанін, актор Студії «Квартал 95» – Київ
Mamarika, співачка – Червоноград, Львів і Київ
Співачка зізналася, що дійсно складно обрати найулюбленіше місто України, оскільки для неї є кілька міст, з якими звʼязано її життя.
Моє рідне місто Червоноград – усе моє дитинство там пройшло. Мої студентські роки – у Львові, саме там я формувалася як особистість. Та якщо обирати одне конкретне місто – це Київ, адже тут я живу вже багато років, тут познайомилися зі своїм чоловіком, тут народила сина, тут створюю музику. Це моє місце сили.
«Я люблю Україну» – найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну. Глядачі та учасники обовʼязково дізнаються чимало цікавих фактів про Батьківщину.
Не пропустіть прем’єру національних масштабів – велике шоу для всієї родини «Я люблю Україну» вже з 19 березня щонеділі о 19:00 на ТЕТ.
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