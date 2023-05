МУЗВАР назвав дату і місце благодійного концерту заради допомоги військовим

ENLEO – віртуозний експериментатор, який дав нове україномовне життя світовим хітам. Його кавери на Another Love та Take me to church посідали найвищі щаблі хіт-парадів та ставали лідерами стрімінгових платформ. Наразі співак працює над авторським матеріалом – не менш хітовим та драйвовим.

