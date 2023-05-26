МУЗВАР назвав дату і місце благодійного концерту заради допомоги військовим

Boho Yosai та МУЗВАР продовжують серію благодійних концертів заради допомоги військовим.

2 червня о 19:00 у київському ресторані Boho Yosai портал «МУЗВАР» ювілейно вже вп'яте збирає на одній сцені неймовірно потужних та яскравих артистів, представників сучасного українського шоубізнесу заради благодійної справи та великого збору на придбання дронів Mavic 3 для ССО, які захищають нас на Донецькому напрямку.Вже понад рік українські артисти становлять музичну оборону нашої країни. Події сприяли появі нової хвилі хітмейкерів – молодих та перспективних, популярність до яких прийшла під час повномасштабної війни.

«МУЗВАР» продовжує бути на варті українського сегмента музики, підтримуючи молодих українських артистів та допомагаючи країні. Впродовж останнього року портал організував чотири великі благодійні івенти, на яких зібрав майже 700 тисяч гривень для підтримки Україні та надав платформу для презентації творчості новим виконавцям.

До лайнапу заходу, який був створений після аналізу отриманих запитів від глядачів та читачів «МУЗВАР» у кооперації з рестораном Boho Yosai, увійшли:

«БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» – український гурт, який збирає тисячні зали в містах і мільйони прослуховувань на музичних платформах. Їхня творчість – це уособлення світогляду українців – хороброго, чуттєвого й незламного. З перших днів війни хлопці займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст. На заході «Музика війни» в акустичному форматі у супроводі струнного квартету виступатиме Сергій Танчинець – фронтмен та продюсер «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ».

ТНМК – легендарні Фагот і Фоззі вийдуть на сцену з хітами, які вже вшиті у ментальність українців, та новими піснями, під які не всидіти на місці. Артисти, котрі з перших днів повномасштабного вторгнення були на захисті країни, проводять благодійні виступи, волонтерять та допомагають військовим. Автори головного музичного підручника з історії України для гостей концерту «Музика війни» готують надпотужний виступ.

MELOVIN – один з найепатажніших співаків української сучасної сцени. Представник України на Євробаченні-2018, відкритий ЛГБТ-активіст. Для благодійного концерту співак готує ексклюзивну коротку програму, під час якої прозвучить і кавер на легендарний трек Вєрки Сердючки «russia goodbye».

ENLEO – віртуозний експериментатор, який дав нове україномовне життя світовим хітам. Його кавери на Another Love та Take me to church посідали найвищі щаблі хіт-парадів та ставали лідерами стрімінгових платформ. Наразі співак працює над авторським матеріалом – не менш хітовим та драйвовим.

Маша Кондратенко – виконавиця вірусних хітів «Ванька-Встанька» та «Ведмеді-Балалайки». Її пісні весь 2022 рік наспівували всі українці від малого до старого. Відтепер Маша перейшла на стежку лірики і цього разу презентує новий, ексклюзивний репертуар, а також вперше заспіває наживо в дуеті з ENLEO.

Роман Скорпіон – справжній романтик української сцени. Його пісні закохують жінок з перших нот, і багатомільйонні перегляди його кліпів та прослуховування – цьому доказ. Співак презентує скорочену програму свого сольного шоу «Моя».

Сергій Лазановський | RIDNYI – український співак та автор, переможець «Голосу країни-11« в команді DOROFEEVA. Створює душевні композиції, які відкликаються у серцях мільйонів. Його пісні неодноразово потрапляли до топів музичних трендів українського YouTube. Остання з робіт – переспів «В саду осіннім айстри білі», яка є оригінальним українським романсом, вкраденим радянською владою, наробив багато шуму в суспільстві та привернув увагу до вкраденої української творчості.

Спеціальна запрошена гостя івенту – Ауріка Ротару – заслужена та народна артистка України. Свого часу – вокалістка ансамблю «Черемош», який був одним із фундаторів української популярної пісні.

Також у програмі концерту, спільно з Благодійним фондом «ЕСФІРЬ» та волонтерами «Тилові Хом’які», заплановано благодійний аукціон, гроші з продажу унікальних лотів якого підуть до публічної волонтерської банки.

Ведучий вечора: Андрій Ткачьов.

КВИТКИ НА ПОДІЮ 02.06 в Boho Yosai

Дата, місце: 2 червня. Початок події о 19:00. Місце проведення концерту: Boho Yosai, Київ, вул. Івана Мазепи,1

ДОВІДКА: музичний портал «МУЗВАР» створено 2020 року, наразі загальна авдиторія порталу налічує понад 200 тисяч читачів та слухачів. У вересні 2021 року відбулась перша незалежна премія MUZVAR AWARDS, на якій в т.ч. отримав свою першу музичну нагороду співак WELLBOY, популярна ютуберка Natella Kirs та інші представники креативної індустрії України.