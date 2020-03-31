Ваш партнер лжет? ТОП-5 факторов, которые свидетельствуют об обмане
Психолог назвала 5 факторов, которые могут свидетельствовать об обмане.
1. Изменение привычного поведения. При разговоре с вами партнер начинает суетиться, отводить глаза, что-то искать в карманах, не сидит спокойно на одном месте. Внезапная суета свидетельствует о том, что человек нервничает, а это повод задуматься над причинами.
2. Лучший способ защиты - это нападение. Все мы знаем эту фразу и думаю, она не требует разъяснений.
3. Бегство от ответа. Партнер всячески пытается отвлечь ваше внимание, чтобы не отвечать на неудобные для себя вопросы, например, нужно срочно встретить курьера, или перезвонить другу.
5. Манипуляции. Это могут быть фразы наподобие: «Как ты мог/могла так обо мне подумать». Они направлены на то, чтобы вызвать у человека чувство вины и отвлечь от главного.
Я не сторонник оценок и штампов, – отмечает Ирина Кириченко, – ведь каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения, но если вы заметили в ваших отношениях один из вышеперечисленных пунктов, то это повод задуматься, все ли у вас хорошо, возможно ваши отношения нуждаются в разговоре по душам.
Еще больше советов от психолога Ирины Кириченко и лайф-коуча Даниэля Салема смотрите сегодня в 22:45 на телеканале «1+1» в проекте «Одруження наосліп».
Напомним,