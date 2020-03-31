Ваш партнер лжет? ТОП-5 факторов, которые свидетельствуют об обмане

31 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Ваш партнер лжет? ТОП-5 факторов, которые свидетельствуют об обмане
ТОП-5 факторов, которые свидетельствуют об обмане
pixabay.com

Психолог назвала 5 факторов, которые могут свидетельствовать об обмане.

Читайте такжеТри часа мыла язык мылом!: Леся Никитюк и ее история первого поцелуя
Ирина Кириченко, психолог проекта «Одруження наосліп», который выходит каждый вторник в 22:45 на телеканале «1+1», рассказала, как распознать, что партнер обманывает.

1. Изменение привычного поведения. При разговоре с вами партнер начинает суетиться, отводить глаза, что-то искать в карманах, не сидит спокойно на одном месте. Внезапная суета свидетельствует о том, что человек нервничает, а это повод задуматься над причинами.

2. Лучший способ защиты - это нападение. Все мы знаем эту фразу и думаю, она не требует разъяснений.

3. Бегство от ответа. Партнер всячески пытается отвлечь ваше внимание, чтобы не отвечать на неудобные для себя вопросы, например, нужно срочно встретить курьера, или перезвонить другу.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участниц реалити пытали неизвестные мужчины в масках
4. Дикция и манера разговаривать. Если вы задаете вопрос, который для партнера является неожиданным, и он свои ответы не готовил заранее, то это отразится на его языке и манере говорить. Речь может стать путаной, появятся много слов-паразитов, много пауз между словами, или даже ложь отразится физиологически - в виде покраснений на лице.

5. Манипуляции. Это могут быть фразы наподобие: «Как ты мог/могла так обо мне подумать». Они направлены на то, чтобы вызвать у человека чувство вины и отвлечь от главного.

Я не сторонник оценок и штампов, – отмечает Ирина Кириченко, – ведь каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения, но если вы заметили в ваших отношениях один из вышеперечисленных пунктов, то это повод задуматься, все ли у вас хорошо, возможно ваши отношения нуждаются в разговоре по душам.

Еще больше советов от психолога Ирины Кириченко и лайф-коуча Даниэля Салема смотрите сегодня в 22:45 на телеканале «1+1» в проекте «Одруження наосліп».

Напомним,

Облако тегов

отношения психология обман Полезные советы

Материалы по теме

ТОП-3 совета, как принять себя и избавиться от стресса
Психология

ТОП-3 совета, как принять себя и избавиться от стресса
Идеальный секс: сколько должен длиться половой акт
Психология

Идеальный секс: сколько должен длиться половой акт
Как правильно пользоваться антисептиком, чтобы не навредить коже рук
ЗОЖ

Как правильно пользоваться антисептиком, чтобы не навредить коже рук
Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы
События

Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы

Популярное на сайте

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

Популярное видео

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK