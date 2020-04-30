ТОП-5 неожиданных причин, почему вы не можете получить оргазм: вы точно не знали этого раньше!
Оргазм - у нас в голове. Так принято считать благодаря многим психологам. Но что, если причина его отсутствия кроется в другом?
Температура
Погода и температура за окном могут оказывать влияние и вашу сексуальную жизнь. Холод, к примеру, стимулирует мужские гормоны, которые в дальнейшем способствуют мощной эрекции и более страстному контакту со стороны парня. Пасмурная дождливая погода также влияет положительно на желание близости. А вот жаркое время года особенно сильно влияет на женское либидо: желание сводится к минимуму, а чувствительность эрогенных зон заметно снижается. Считается, что идеальная температура для занятий сексом для обоих полов - около 25 градусов по Цельсию.
Курение
Еда
Перед сексом, как и перед любой физической нагрузкой, кушать не рекомендуется. Особенно, если это какая-то тяжелая пища. Она, кстати, снижает вероятность наступления оргазма в два раза. Связано это с тем, что наш желудочный сок занят процессом переваривания пищи, из-за чего кровоток обращен к нему, а не нашим половым органам.
Нерегулярность
Это тоже влияет на ваше умение достигать оргазма. Дело в том, что отсутствие секса приводит к потери эластичности влагалища. Также нарушается работа выделения естественной смазки. Принято считать, что для поддержания тонуса мышц влагалища девушке до 30 лет необходимо испытывать до 4 оргазмов в неделю. Важно: вид оргазма (вагинальный либо клиторальный) роли не играет.
Алкоголь
Обычно алкоголь стимулирует только сексуальное желание, но не оргазм. Вся проблема в том, что алкоголь любой крепкости подавляет чувствительности эрогенных зон. Из-за этого вы можете испытать сильную страсть, но потом она, как правило, заканчивается ничем.
Напомним,