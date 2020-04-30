ТОП-5 неожиданных причин, почему вы не можете получить оргазм: вы точно не знали этого раньше!

30 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 неожиданных причин, почему вы не можете получить оргазм: вы точно не знали этого раньше!
ТОП-5 неожиданных причин, почему вы не можете получить оргазм: вы точно не знали этого раньше!
Pinterest

Оргазм - у нас в голове. Так принято считать благодаря многим психологам. Но что, если причина его отсутствия кроется в другом?

Читайте такжеЧего не стоит есть перед сексом: ТОП-5 продуктов
Сегодня мы расскажем, что влияет на ваше отсутствие оргазма , чем это вызвано, а главное - как устранить эти мелкие проблемы. Поверьте, вы точно раньше даже примерно не думали, что эти причины могут значительно влиять на ваше либидо. 

Температура 

Погода и температура за окном могут оказывать влияние и вашу сексуальную жизнь. Холод, к примеру, стимулирует мужские гормоны, которые в дальнейшем способствуют мощной эрекции и более страстному контакту со стороны парня. Пасмурная дождливая погода также влияет положительно на желание близости. А вот жаркое время года особенно сильно влияет на женское либидо: желание сводится к минимуму, а чувствительность эрогенных зон заметно снижается. Считается, что идеальная температура для занятий сексом для обоих полов - около 25 градусов по Цельсию. 

Курение 

Читайте такжеЧто обязательно следует сделать после секса: ТОП-5 вещей
Медики считают, что женщины, у которых есть привычка выкуривать по пачке в день, снижают бессознательно чувствительность своих эрогенных зон на 20%. Кстати, в будущем это чревато аноргазмией (неспособностью получить оргазм). А еще один эксперимент доказал, что отказ от курени за 4 часа до секса может увеличить шансы на оргазм и сделать его более ярким.

Еда 

Перед сексом, как и перед любой физической нагрузкой, кушать не рекомендуется. Особенно, если это какая-то тяжелая пища. Она, кстати, снижает вероятность наступления оргазма в два раза. Связано это с тем, что наш желудочный сок занят процессом переваривания пищи, из-за чего кровоток обращен к нему, а не нашим половым органам. 

Нерегулярность 

Это тоже влияет на ваше умение достигать оргазма. Дело в том, что отсутствие секса приводит к потери эластичности влагалища. Также нарушается работа выделения естественной смазки. Принято считать, что для поддержания тонуса мышц влагалища девушке до 30 лет необходимо испытывать до 4 оргазмов в неделю. Важно: вид оргазма (вагинальный либо клиторальный) роли не играет. 

Алкоголь 

Обычно алкоголь стимулирует только сексуальное желание, но не оргазм. Вся проблема в том, что алкоголь любой крепкости подавляет чувствительности эрогенных зон. Из-за этого вы можете испытать сильную страсть, но потом она, как правило, заканчивается ничем. 

Напомним, 

Облако тегов

секс здоровье психология оргазм

Материалы по теме

Блестящая улыбка: как правильно ухаживать за зубами и чего делать точно не нужно
ЗОЖ

Блестящая улыбка: как правильно ухаживать за зубами и чего делать точно не нужно
Здоровый сон: ТОП-3 проверенных совета, как улучшишь его эффективность
ЗОЖ

Здоровый сон: ТОП-3 проверенных совета, как улучшишь его эффективность
Как понять, что вам не хватает опыта в сексе: ТОП-4 главных признака
Психология

Как понять, что вам не хватает опыта в сексе: ТОП-4 главных признака
Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020)
Телешоу

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020)

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK