ТОП-5 неожиданных причин, почему вы не можете получить оргазм: вы точно не знали этого раньше!

ТОП-5 неожиданных причин, почему вы не можете получить оргазм: вы точно не знали этого раньше!

Оргазм - у нас в голове. Так принято считать благодаря многим психологам. Но что, если причина его отсутствия кроется в другом?

Температура

Сегодня мы расскажем, что влияет на ваше отсутствие оргазма , чем это вызвано, а главное - как устранить эти мелкие проблемы. Поверьте, вы точно раньше даже примерно не думали, что эти причины могут значительно влиять на ваше либидо.

Погода и температура за окном могут оказывать влияние и вашу сексуальную жизнь. Холод, к примеру, стимулирует мужские гормоны, которые в дальнейшем способствуют мощной эрекции и более страстному контакту со стороны парня. Пасмурная дождливая погода также влияет положительно на желание близости. А вот жаркое время года особенно сильно влияет на женское либидо: желание сводится к минимуму, а чувствительность эрогенных зон заметно снижается. Считается, что идеальная температура для занятий сексом для обоих полов - около 25 градусов по Цельсию.

Курение

Еда

Медики считают, что женщины, у которых есть привычка выкуривать по пачке в день, снижают бессознательно чувствительность своих эрогенных зон на 20%. Кстати, в будущем это чревато аноргазмией (неспособностью получить оргазм). А еще один эксперимент доказал, что отказ от курени за 4 часа до секса может увеличить шансы на оргазм и сделать его более ярким.

Перед сексом, как и перед любой физической нагрузкой, кушать не рекомендуется. Особенно, если это какая-то тяжелая пища. Она, кстати, снижает вероятность наступления оргазма в два раза. Связано это с тем, что наш желудочный сок занят процессом переваривания пищи, из-за чего кровоток обращен к нему, а не нашим половым органам.

Нерегулярность

Это тоже влияет на ваше умение достигать оргазма. Дело в том, что отсутствие секса приводит к потери эластичности влагалища. Также нарушается работа выделения естественной смазки. Принято считать, что для поддержания тонуса мышц влагалища девушке до 30 лет необходимо испытывать до 4 оргазмов в неделю. Важно: вид оргазма (вагинальный либо клиторальный) роли не играет.

Алкоголь

Обычно алкоголь стимулирует только сексуальное желание, но не оргазм. Вся проблема в том, что алкоголь любой крепкости подавляет чувствительности эрогенных зон. Из-за этого вы можете испытать сильную страсть, но потом она, как правило, заканчивается ничем.

Напомним,